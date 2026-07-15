Dallas fue una fiesta española en la que no faltaron toreros, flamencas, bombos y banderas sin complejos.

La euforia de los jugadores de la Selección en el vestuario tras meterse en la final del Mundial 2026: "Saca los pasos prohibidos"

Compartir







Dallas fue una fiesta española en la que no faltaron toreros, flamencas, bombos y banderas sin complejos. La euforia desmedida se desató tras la victoria arrolladora en semifinales contra Francia que miles de españoles pudieron vivir en directo. "De otro planeta", "somos un equipo"., "espectacular", "vaya centro del campo", "es lo más grande que nos ha pasado", "ha sido un baño de fútbol", decían unos espectadores convertidos por un instante en comentaristas deportivos con la sonrisa en la cara. Como la que tenían los niños que han contemplado algo casi único: el pase de España a la final de un Mundial, informan Tatiana Ojeda y Sonia Losada.

Otros reconocían que no saben nada de fútbol, que ellos están ahí por la fiesta, que también fue tremenda. La resaca emocional costará quitársela de encima auque aún queda el último peldaño, tal vez el más duro: una final contra Argentina o Inglaterra. Algunos afortunados con fe tienen sus estradas ya preparadas y van rumbo a Nueva York.

En Dallas, la marea roja se hizo notar con una gran presencia de aficionados en las gradas. Una marea roja que destaca que la fuerza de este grupo, que nos puede hacer de nuevo campeones y ganar nuestra segunda estrella, es ser un equipo. Entre los favoritos de los españoles están Cucurella, Lamine, Pedri..., pero casi cuesta decir uno. El mejor equipo del mundo tiene el reto de demostrarlo en su segunda final. Para traese a España su segunda estrella. Y no estarán solos. La marea roja está con ellos.