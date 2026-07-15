Tres personas han resultado heridas leves en el centro de Madrid tras la victoria de la selección española sobre Francia en el Mundial 2026

La euforia de los jugadores de la Selección en el vestuario tras meterse en la final del Mundial 2026: "Saca los pasos prohibidos"

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MadridLa selección española masculina de fútbol se ha clasificado para la final del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, tras ganar 0-2 a Francia y ganarse así el derecho a pelear por su séptimo gran trofeo de una cita internacional de selecciones, en lo que será su undécimo partido por un título.

Había buenas sensaciones entre la afición y eso se notaba en la calle. Miles de aficionados con camiseta roja y con la blanca tomaron los recintos donde se siguió la semifinal. Uno de estos escenarios abarrotados por la afición de 'La Roja' fue la Plaza de Colón de Madrid, como informa Nacho Soriano.

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Cargas policiales en Madrid tras la victoria de la selección

Pasadas las horas, esta alegría y emoción entre los aficionados dejó paso a varios incidentes que acabaron con cargas policiales en las inmediaciones de la plaza de Cibeles.

Y es que varios agentes de la Policía Nacional tuvieron que intervenir para desalojar a un grupo de aficionados que "había cortado el tráfico en el Paseo de Recoletos, obligando a emplear la fuerza para restablecer la circulación y dispersar a los congregados", informan desde el periódico 'El Mundo'.

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No obstante, según han informado fuentes policiales no se ha practicado ninguna detención en el dispositivo.

Sin embargo, los efectivos del Samur sí que tuvieron que atender a tres personas por contusiones de carácter leve. "Ninguna de ellas precisó traslado hospitalario", según las primeras informaciones facilitadas por los servicios de emergencias a 'El Mundo'.

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El apoyo de la afición a La Roja

Dejando a un lado los escasos incidentes tras la victoria de España sobre Francia, en el Mundial 2026 los protagonistas no están solo en el terreno de juego: la grada y las plazas desde España a Nueva York han trasladado imágenes de espectadores que han derrochado ingenio con sus estilismos para animar a la selección española.

Elementos que fomentan la diversión, banderas, bufandas y gorras que se estrujan, retuercen, estiran e incluso se muerden en los momentos de mayor tensión son los que ayudan a los aficionados a sobrellevar los 90 minutos de partido, el kit básico del buen aficionado al que tampoco le falta la pintura en el rostro con los colores de la bandera española.

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De la Plaza de Colón en Madrid, a la de Toros de Toledo, del Rockefeller Center de Nueva York a la Plaza del Pilar de Zaragoza, la afición española luce sombreros para protegerse del sol con la bandera patria, llamativas pelucas con los mismos tonos, además de las populares camisetas de la selección con el nombre de sus jugadores favoritos e incluso con el de jugadoras como Alexia Putellas.

Por sorpresa y contra todo pronóstico, la camiseta blanca de la segunda equipación de la selección española con un toque retro y los colores de España suavizados en cuello y puños está triunfando entre los aficionados hasta desbordar las previsiones en todos los puntos de ventas.