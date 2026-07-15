Candela Hornero Madrid, 15 JUL 2026 - 13:25h.

Las cámaras captaron al pequeño completamente emocionado tras la victoria de España en la semifinal

La familia real llevó el número 26 en la camiseta durante la semifinal de España: qué significa este detalle

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Keyne, el hermano de Lamine Yamal, se ha convertido en uno de los grandes protagonistas de este Mundial gracias a su espontaneidad. Sus muecas, sus bailes o las imágenes sacando la lengua ya son uno de los símbolos de la competición y han conquistado a la afición. Para muchos, el pequeño de tres años se ha convertido incluso en el talismán de la Selección Española.

Ahora, una nueva escena protagonizada por Keyne ha vuelto a emocionar a las redes sociales. Las cámaras de televisión captaron al niño junto a su padre con los ojos llenos de lágrimas durante el momento de la victoria ante Francia en la semifinal.

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La complicidad entre Lamine Yamal y su hermano pequeño es más que evidente. Ya durante la celebración de la Eurocopa 2024, el futbolista del FC Barcelona no se separó de él y lo convertirlo en uno de los protagonistas del festejo. Desde entonces, la viralidad de Keyne ha hecho que el pequeño sea un tema recurrente en las entrevistas al internacional español.

"Lo que pasa es que yo lo veo siempre en casa. Está allí y hace tonterías, empieza a bailar... Parece un hombre en el cuerpo de un niño y me encanta; es el mejor. Me encanta pasar tiempo con él, me lo paso muy bien", confesaba Lamine Yamal en una entrevista con DAZN.

El futbolista también ha reconocido que uno de los momentos que más le emocionan es ver feliz a su familia. "Es el sueño más grande de un niño, aparte del fútbol y de todo. Es todo para mi hermano, es como si fuera mi hijo y estoy enamorado de él", aseguró durante esta concentración con la selección.

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El orgullo de Lamine Yamal por su hermano

Aunque Lamine Yamal no vio portería en la semifinal ante los galos, fue determinante al provocar el penalti que dio lugar a uno de los dos goles con los que España certificó su pase a la final.

Nada más terminar el encuentro, el jugador protagonizó uno de los momentos más tiernos de la noche al fundirse en un emotivo abrazo con Keyne, rodeado de varios familiares, entre ellos su actual pareja, la influencer Inés García.

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La celebración continuó en las redes sociales. Lamine compartió una publicación en Instagram en la que expresó su felicidad por alcanzar la final del Mundial. "Nuevayol vamos por ti", escribió junto a una galería de imágenes dentro y fuera del terreno de juego. Entre ellas, una fotografía junto a Pedro Porro, uno de los goleadores de la semifinal, y otra en la que posa con su madre, Sheila Ebana, y con Keyne en la grada.

España disputará la final el próximo domingo 15 de julio, a las 21:00 horas (hora peninsular española), en el MetLife Stadium de Nueva York. La Roja conocerá a su rival esta noche tras la segunda semifinal, que enfrentará a Argentina e Inglaterra.