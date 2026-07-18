El exfutbolista ha publicado lo ocurrido en redes sociales y ha pedido ayuda para solucionar este problema con el ESTA

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Estados Unidos ha prohibido la entrada a Joan Capdevila, campeón de la Eurocopa y del Mundial con la selección española, para asistir a la final de la Copa del Mundo. El país ha tomado esta decisión porque hace 10 años asistió a un partido benéfico en Irán. El futbolista ha publicado lo ocurrido en redes sociales: "Necesito ayuda, me han negado el ESTA". Al jugador le han denegado el documento que se necesita para poder entrar en EE.UU.

"Me acaban de decir que no puedo viajar a la final con mis hijos porque me han denegado el ESTA ¿Alguien me puede ayudar con esto? No sabéis la ilusión que me hacía poder estar allí con todos mis compañeros de 2010 y con este equipo para animarles", ha escrito el campeón de la Eurocopa que había aceptado la invitación de la Federación Española de Fútbol.

"No me puedo creer que no me permitan entrar en USA", confiesa en su mensaje

El exfutbolista Joan Capdevila disputó un partido benéfico con otras leyendas de LaLiga en Teherán el 25 de agosto de 2016, hace casi una década. "No me puedo creer que no me permitan entrar en USA... y perderme un momento así con mis hijos que tanto amamos el fútbol... Si alguien sabe cómo solucionarlo, os lo agradeceré en el alma de por vida", ha pedido en sus redes sociales.

Capdevilla le ha pedido ayuda al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en su mensaje: "Necesito ayuda, Donald Trump".