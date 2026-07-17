La FIFA descarta la media hora de descanso en la final del Mundial y durará 17 minutos

La final contará con artistas de primer nivel internacional como Justin Bieber, Shakira, Madonna, BTS, Burna Boy y Coldplay

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La FIFA ha confirmado que la final del Mundial que enfrentará este domingo a España y Argentina en Nueva Jersey tendrá un descanso de 17 minutos y no de 30 cómo se había previsto. Es decir, que el intermedio solo durará dos minutos más del tiempo de descanso habitual en un partido de fútbol.

La FIFA convertirá el intermedio de la final en un gran espectáculo al estilo de los grandes eventos estadounidenses como la Superbowl. Según la información publicada por The Times, el descanso se ampliará para permitir el montaje y desarrollo de las actuaciones, que contarán con artistas de primer nivel internacional como Justin Bieber, Shakira, Madonna, BTS, Burna Boy y Coldplay, repartidos entre la ceremonia previa y el descanso. El director de operaciones del Mundial, Heimo Schirgi, ya adelantó que la intención es cerrar el torneo con un evento que combine música, cultura y fútbol antes de coronar al nuevo campeón.

Nunca antes un partido de fútbol había contado con un descanso cercano a la media hora. El entretiempo siempre ha estado fijado en 15 minutos, por lo que la medida supone una excepción sin precedentes. Lo más parecido a lo que ocurrirá en la final del Mundial 2026, fue en la final del pasado Mundial de Clubes entre Chelsea y PSG, cuando el descanso se prolongó durante 24 minutos para celebrar un espectáculo similar.

En una final, el impacto de este parón puede ser tremendo y eso no ha gustado a los aficionados. Un tiempo extra de recuperación modifica la gestión física, permite una recuperación más completa entre esfuerzos y obliga a los cuerpos técnicos a replantear la charla táctica y la planificación de los cambios. También puede romper el ritmo competitivo de equipos acostumbrados a mantener una intensidad constante durante todo el encuentro, convirtiendo esta decisión en uno de los tantos focos de polémica de este Mundial.