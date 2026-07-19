La coincidencia de ambos líderes había despertado una gran expectación por la tensión diplomática

El inevitable encuentro entre los reyes, Pedro Sánchez y Donald Trump en el salón del palco del estadio: todos los detalles

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el alto mandatario español, Pedro Sánchez, se han saludado en el palco antes de comenzar el partido de la final del Mundial. Ambos han protagonizado uno de los momentos más esperados de este evento deportivo. El rey Felipe VI, que ya confirmó su asistencia al evento hace unos días, ha sido testigo del momento.

La coincidencia de ambos líderes había despertado una gran expectación, sobre todo después de la tensión diplomática que han protagonizado España y Estados Unidos. Pero después, tanto Trump como Sánchez han seguido el partido desde ubicaciones diferentes.

Desde Pedro Sánchez hasta Kylie Jenner: las personalidades más destacadas

Donald Trump se ha colocado junto a la primera dama, Melania Trump, y con el presidente de la FIFA, Gianni Infantino. A pocos metros se encontraba la representación española, encabezada por el rey Felipe VI y la reina Letizia, acompañados por sus hijas la princesa Leonor y la infanta Sofía. Al lado de ellos, se ha colocado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

La gran final ha reunido a numerosas personalidades como la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y el primer ministro de Canadá, Mark Carney. En los palcos también se ha podido ver a personalidades como Zinedine Zidane, Javier Bardem, Timothée Chalamet, Kylie Jenner o Tom Brady.