David Reinoso 19 JUL 2026 - 20:19h.

El gerente de LMB Twice considera que los trabajadores "merecerán celebrar esta victoria"

¿Cuál es la prima que cobrará cada jugador de España si gana la Copa del mundo?

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LMB Twice es una empresa de mecanizado de piezas que se encuentra en el polígono de O Ceao (en Lugo) y que ha llevado a cabo una idea inédita en el mundo empresarial. Y es que, tal y como ha acordado con el equipo de trabajadores al completo, el lunes 20 de julio tendrá el día libre y remunerado si la Selección Española ganase este domingo la final del Mundial de fútbol que se disputa contra Argentina.

Miguel Lombó, gerente de este negocio lucense, ha asegurado que los 28 empleados que permanecen actualmente en plantilla disfrutarán de este día libre para poder disfrutar del triunfo de 'La Roja'. "Son case todos rapaces novos, moi amigos do fútbol, e tamén van querer celebralo sen preocupacións" ("Son casi todos chicos jóvenes y grandes aficionados al fútbol, y querrán celebrar sin preocuparse por nada"), ha expresado el jefe del taller.

Miguel Lombó ha comentado, además, que se trata de un "día histórico" y que será una doble celebración "porque llevamos años duros, peleando mucho, desde que abrimos hace tres anos". Pese a lo que se pueda pensar, el gerente ha confesado que esta ha sido una decisión fácil de tomar: "Son gente muy trabajadora, muy agradable", dice de sus trabajadores.

Ahora, tanto Miguel como el resto de la plantilla de LMB Twice están expectantes por resultado del encuentro deportivo que se vivirá en el estadio MetLife de New Jersey: "Esperemos que todo salga como queremos", comenta Manuel, uno de los empleados de esta empresa.