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Mundial de fútbol 2026

El mensaje de Lamine Yamal a su yo del pasado, recordando su infancia: "Por ti y por la calle"

Lamine Yamal
Lamine Yamal envía un mensaje a su yo de niño.. Cordon Press.
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España ha llegado a la final del Mundial de Fútbol y se lo juega a todo o nada este domingo contra Argentina. La Selección española de fútbol se encuentra de enhorabuena y mientras reciben mensajes de ánimo como el que ha llevado a cabo el cantante Leiva durante su último concierto en Cádiz al ritmo de 'Como si fueras a morir mañana', otros como Laime Yamal ha echado la vista atrás en este día tan especial.

Sin duda, esta ansiada final de fútbol es uno de los eventos deportivos del año y llegar hasta ella no ha sido nada fácil. Todos los jugadores de 'La Roja' tienen una historia personal detrás y Lamine Yamal ha querido recordarla de una manera muy especial y a escasas horas de disputar este partido. El delantero ha tirado de redes sociales para compartir una significativa fotografía que viene acompañada de un revelador mensaje.

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El mensaje de Lamine Yamal a su yo del pasado

El delantero ha publicado una imagen muy especial a través de sus historias de Instagram en la que aparece él mismo siendo un niño. De manera escueta, pero muy significativa, Lamine Yamal ha escrito el siguiente texto junto a la instantánea: "Por ti y por la calle", lo que viene siendo, sin duda, un mensaje a su yo del pasado, al niño que fue hace unos años y haciendo referencia a sus orígenes y a su pasado humilde.

El mensaje de Lamine Yamal a su yo de niño
El mensaje de Lamine Yamal a su yo de niño. Instagram: @lamineyamal
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El humilde pasado de Lamine Yamal

Lamine Yamal nació en España y es hijo de un padre marroquí y una madre de Guinea Ecuatorial. Creció en Rocafonda, un humilde barrio de Mataró (Barcelona) y creció motivado por deporte en general y por el fútbol en particular. Allí, en sus parques y sus calles, dio sus primeras patadas al balón, sembrando la semilla de la gran estrella que llegaría a ser años después.

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Ahora, cada vez que Lamine Yamal marca un gol, hace un gesto que hace referencia a sus raíces, a sus orígenes humildes. Con las manos y sus dedos, el delante representa el número 304, en referencia al código postal de su barrio, Rocafonda. Además, durante el Mundial, Yamal también llevó en sus botas las banderas de los países de sus padres y siempre alega que el fútbol es un ejemplo de integración social y racial.

Keyne, el hermano de Lamine Yamal que revoluciona las redes

Este Lamine Yamal del pasado podría recordarnos a Keyne, el hermano pequeño del delantero que se ha hecho viral por su manera de celebrar los goles de 'La Roja' en este Mundial. De una manera muy eufórica y apasionada, Keyne hace vibrar a todos los que celebran el triunfo de su hermano y del resto de la Selección española. El pequeño ha gritado, ha reído, ha celebrado y ha llorado como nadie, convirtiéndose en toda una referencia en redes sociales.

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Las lágrimas de emoción de Keyne, hermano de Lamine Yamal
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