De 2010 a 2026, de Sudáfrica a Nueva York: así ha cambiado España en 16 años

Hoy España sigue siendo un país enfrentado, crispado, al que solo el fútbol parece unir.

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España ganó el Mundial de Sudáfrica en 2010. Ahora, en 2026, España vuelve a jugar una final. Si hay algo que no ha cambiado en estos años es ver a dos figuras de entonces seguir en pie en el campo. Cristiano Ronaldo, Messi y su rivalidad han marcado el fútbol de este tiempo. Leo ha hecho historia, de nuevo, en los Mundiales, a sus 39 años, algo insólito.

Parece ser de lo poco que no ha cambiado, porque nuestro país lo ha hecho y mucho a los largo de este tiempo. Ha vivido hitos históricos que se sucedían sin freno, ha mantenido con firmeza su pasión por la crispación, el enfrentamiento y la corrupción de su clase política, mientras la sociedad volvía a dar lecciones de solidaridad y compromiso en cada tragedia, del covid a la Dana.

España estaba sumida en 2010 en una crisis financiera sin precedentes que aún tiene secuelas hoy, en 2026, con un precio de la vivienda disparado, el gran problema nacional para los españoles y unos sueldos netos que no remontan. Desde el punto de vista social, ha aumentado la esperanza de vida, la inmigración es hoy motor económico y el sector servicios sigue siendo nuestro fuerte con el turismo a la cabeza.

A comienzos del siglo XXI se debatía sobre la sociedad de la información. Hoy se habla más de desinformación, de fake news, con las redes sociales y la Inteligencia Artificial como banderas del futuro. Eso sí, la concienciación sobre la violencia de género, la igualdad y el cambio climático se han puesto en el primer plano hoy.

Desde el punto de vista político vivimos el anhelado fin de ETA, el fin del bipartidismo, el auge y la caída de partidos nuevos como Ciudanos y Podemos, la crisis del independentismo y sus secuelas, como la ley de amnistía de hoy, y el surgimiento de una derecha más extrema, como es Vox. Por el camino abdicó el rey Juan Carlos para dar paso a su hijo Felipe VI con Leonor como sucesora.

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Las tragedias, particulares y globales no nos han abandonado. Hemos sufrido una pandemia, hemos hecho frente a un volcán en erupción y a una trágica DANA. Y todo ello aderezado durante estos años por constantes casos de corrupción que provocaron la caída de Mariano Rajoy y ahora asolan al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

España es hoy un país que sigue dependiendo del turismo y del sector servicios, que ha vivido la burbuja inmobiliaria y ahora, su posible resurgimiento, que intenta hacer frente al cambio climático entre incendio e incendio, y que ha abrazado como norma la crispación, el enfrentamiento y la falta de pactos de Estado. Solo el fútbol, parece, logra unirnos con sus éxitos y más en un Mundial.

Crisis financiera

En 2010 gobernaba el país José Luis Rodríguez Zapatero. Hoy, 16 años después, se encuentra imputado por presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias y falsedad documental. Zapatero sufrió de lleno una crisis financiera que negó, quedando para la historia la frase de los 'brotes verdes', pero al final llegó hasta tal punto que le obligó a aprobar un paquete de medidas de recorte que incluyeron una rebaja del 5% en el sueldo de los funcionarios, la congelación de las pensiones, la eliminación del 'cheque-bebé' y fuertes recortes en inversión pública y dependencia.

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El movimiento 15M

El malestar social ante la crisis económica provocó un movimiento que cambiaría la vida política de España para siempre. El Movimiento 15-M, también llamado movimiento de los indignados, fue un movimiento ciudadano formado a raíz de la manifestación del 15 de mayo de 2011 convocada por diversos colectivos, y las acampadas espontáneas que grupos de personas iniciaron esa noche en plazas de diferentes ciudades de España. Bajo el lema de 'No nos representan' y aprovechando esta ira social a raíz de una crisis que no frenaba desde 2008 surgió después un partido político: Podemos.

España se enfrentaba a una grave crisis, con la prima de riesgo disparada y el miedo a que los hombres de negro intervinieran el país. El resultado de estas políticas provocó que Zapatero decidiera no presentarse a la reelección. El PSOE apostó por Alfredo Pérez Rubalcaba -fallecido en 2019 alertando del Gobierno Frankestein que luego surgió de la mano de Pedro Sánchez-, candidato en las elecciones de noviembre de 2011. El resultado fue una mayoría absoluta de Mariano Rajoy, que impulsó una política de austeridad alentado por Bruselas que incluyó una reforma laboral y un rescate bancario, asi como subidas de impuestos contrarias a su programa electoral. Los efectos de las políticas de recortes y la intensificación de la crisis provocaron dos huelgas generales y también críticas dentro de la derecha española, que se fragmentó al igual que la izquierda.

Fin de ETA

La mayor amenaza a la democracia española llegó a su fin definitivo el 20 de octubre de 2011, fecha en la que la organización emitió un comunicado declarando el "cese definitivo de su actividad armada". La banda terrorista acabó con la vida de más de 850 personas. Posteriormente, el 3 de mayo de 2018, la banda confirmó su disolución unilateral total.

Fin del bipartidismo

El partido político Vox fue fundado el 17 de diciembre de 2013 por un grupo de exmilitantes del Partido Popular, entre los que destacaban Santiago Abascal, José Antonio Ortega Lara, Ignacio Camuñas y Alejo Vidal-Quadras.

No solo en la derecha hubo movimientos. En la izquierda, Podemos se fundó oficialmente el 17 de enero de 2014. El proyecto nació impulsado por un grupo de profesores universitarios liderados por Pablo Iglesias Turrión, recogiendo la indignación ciudadana y el impulso de las movilizaciones del movimiento 15M contra la crisis económica y el bipartidismo.

Antes había nacido Ciudadanos, el 1 de junio de 2006 y Albert Rivera, por aquel entonces un joven y desconocido abogado sin experiencia política, es elegido presidente. Su idea era enfrentarse al independentismo en Cataluña. El salto de Ciudadanos al ruedo nacional coincide con el de Podemos y se produce en un momento de hartazgo con los partidos tradicionales.

Las primeras elecciones a las que concurre fuera de Cataluña, las de 2015 a nivel autonómico, serán recordadas como las de los ‘Ayuntamientos del cambio’ por los vuelcos electorales que PP y PSOE padecieron en muchas ciudades que hasta entonces gobernaban. El 21 de diciembre de 2017 lograron el hito de ganar las elecciones en Cataluña, pero las fuerzas independentistas- Junts per Catalunya, ERC y la CUP- obtuvieron la mayoría absoluta en escaños. Desde entonces, la política española dijo adiós al bipartidismo. Mariano Rajoy volvió a ser elegido presidente en 2016, pero esta vez sin mayoría absoluta, algo que parece que no volverá.

Abdicación del rey Juan Carlos I

La abdicación de Juan Carlos I fue el acto de renuncia al trono del Reino de España formalizado por el monarca en favor de su hijo Felipe, el 18 de junio de 2014. Un hecho histórico motivado por sus problemas con Hacienda, su vida personal, el caso Noos y el el viaje a Botsuana en plena crisis. El deterioro institucional de la Corona era evidente. Juan Carlos vive hoy en Abu Dabi.

Referéndum de independencia y aplicación del artículo 155

El segundo mandato de Mariano Rajoy estuvo marcado por el referéndum de independencia de Cataluña de 2017, la declaración unilateral de independencia y la aplicación del artículo 155 de la Constitución española en Cataluña. Hitos históricos que supusieron una brecha enorma en la política española.

La primer moción de censura exitosa en la historia de España

Los escándalos y condenas por corrupción culminaron con la sentencia del caso Gürtel que consideraba probado que el PP se había lucrado de esa trama entre 1990 y 2008 a través de una caja b. Como resultado, en 2018 el PSOE presentó una moción de censura exitosa, la primera de la historia de España, que dio la presidencia a Pedro Sánchez, que había sido defenestrado antes de la secretaría general del PSOE, pero se impuso después de unas primarias.

Primer Gobierno de coalición de la historia

Pedro Sánchez lograría en este tiempo ser reelegido presidente dos veces. El 7 de enero de 2020 marcaría un nuevo hito al formar el primer gobierno de coalición de la historia de España junto con Podemos.

La pandemia del covid: más de 120.000 muertos

El primer caso de COVID-19 en España se diagnosticó el 31 de enero de 2020 en San Sebastián de La Gomera (Islas Canarias), correspondiente a un turista alemán. España acumuló 121.852 fallecidos por Covid-19 entre el 1 de febrero de 2020 y el 11 de mayo de 2025. El impacto de la pandemia hizo retroceder la esperanza de vida en el país por primera vez en décadas. Los españoles se vieron confinados y el impacto en la salud física y mental de los españoles muestra a día de hoy sus huellas. También su impacto en el sistema sanitario español.

La pandemia desbordó la capacidad asistencial con una ocupación de camas UCI que superó el 40% en el conjunto nacional y alcanzó el 80% en regiones como Madrid o Cataluña durante marzo de 2020. Esta presión sin precedentes obligó a habilitar hospitales de campaña (como el IFEMA de Madrid, con 1.500 camas) y a reconvertir espacios quirúrgicos en unidades de críticos. Pero el episodio más trágico se vivió en las residencias de mayores: los residentes representaron aproximadamente el 70% de los fallecidos en la primera ola, con una tasa de mortalidad que en algunos centros superó el 30% de sus ocupantes, según la cronología de IMMédico sobre la pandemia. Muchas familias no pudieron despedirse de sus familiares. El impacto anímico y vital de la pandemia ha sido brutal.

Erupción volcánica en La Palma

La erupción volcánica de La Palma de 2021 se inició el 19 de septiembre en la isla de La Palma. Fue la última erupción en la isla desde la del Teneguía en 1971 y la última en Canarias desde la submarina de El Hierro de 2011. La erupción del volcán de Tajogaite se detuvo el 13 de diciembre tras 85 días de actividad, siendo la erupción histórica más larga registrada en la isla y tercera en el archipiélago, tras Timanfaya en Lanzarote y Tagoro en El Hierro.

Una DANA provoca 238 fallecidos

Las inundaciones de la DANA de 2024 tuvieron lugar a partir del 29 de octubre de 2024, principalmente a la Comunidad Valenciana, así como a zonas de Aragón, Castilla-La Mancha, Andalucía y Cataluña. El desastre provocó 238 fallecidos, 2.641 heridos y cuantiosos daños materiales, situándose entre las peores riadas de la historia de España.

El auge de la tecnología en nuestras vidas y la llegada de la IA

En 2010 el histórico España-Holanda se vió en la televisión convencional, ya fuese en casas, bares o pantallas gigantes. Hoy las redes sociales, youtube, los influencers y la IA marcan el ritmo de una sociedad digital que no se puede despegar del móvil, centro neurálgico vital para muchos.

Una sociedad más de derechas

Pedro Sánchez logró convertirse nuevamente en presidente el 16 de noviembre de 2023, pese a perder esas últimas elecciones, ganadas por el PP, dando vida al 'Gobierno Frankestein', con nacionalistas e independistas. Otro hito, la primera vez que gobernaba un presidente que no había logrado la victoria en las urnas. Esta legislatura se ha caracterizado por una incertumbre constante, después de la desaparición de Ciudadanos, el hundimiento de Podemos, que llegó a formar el primer gobierno de coalición y el alza de Vox, formando una mayoría social más de derechas.

Somos más y vivimos más años

España ha pasado de unos 46,5 millones de habitantes en 2010 a los 49,5 millones actuales. La edad media ha aumentado drásticamente. En 2010, la edad media de la población española llegaba a los 40 años y ahora es de 46,3 años.

El país registra cifras históricas de envejecimiento (con 148 personas mayores de 64 años por cada 100 menores de 16) y una natalidad en mínimos. En 2010, la esperanza de vida en España alcanzó los 82,07 años de media y hoy en 2026 alcanza los 84 años.

La crisis de vivienda, el gran problema para los españoles

Los precios de las casas y apartamentos en muchas regiones han alcanzado máximos históricos, la estructura de la demanda ha sido redefinida por compradores extranjeros, y nuevas regulaciones respecto a los alquileres residenciales y turísticos han cambiado la forma en que los propietarios privados e inversores operan en el mercado.

En 2010, el precio medio de la vivienda en España rondaba los 1.825 €/m² para vivienda libre nueva y los 2.262 €/m² para segunda mano, según Fotocasa. En 2026, el precio medio de la vivienda en España se sitúa en torno a los 2.071 €/m² para la vivienda terminada (obra nueva y usada), mientras que portales inmobiliarios como Idealista registran medias de 2.823 €/m².

El precio de la vivienda no va a mejorar, seguirá acelerándose en España durante los próximos años. La agencia de calificación S&P Global Ratings prevé que los inmuebles se encarezcan un 9,1% en 2026, lo que convertiría a España en el segundo país europeo con mayor subida, solo por detrás de Portugal (10%). Además, anticipa que liderará el crecimiento de los precios entre 2027 y 2029.

El salario de los españole sube, pero no lo suficiente

La nómina media en 2010 se situó en 22.790 euros, según la Encuesta de Estructural Salarial, según el Instituto Nacional de Estadística. El salario medio en España está en 2026 en torno a los 29.540,26 euros brutos anuales (aproximadamente 2.400 euros mensuales brutos).

El crecimiento de los salarios es el “punto débil” de la economía española y, ante el avance de las presiones inflaciones en un contexto de una productividad estancada, los sueldos de los trabajadores no ganarán poder adquisitivo ni este año ni el que viene. Ese es el diagnóstico de la OCDE sobre el mercado laboral para 2026 y 2027.

España ha cambiado sí, desde 2010. Pero en una cosa parece mantenerse firme. La unión que provoca La Roja sin miedo bajo una bandera que por una vez se siente de todos, aunque sea solo para disfrutar de una final del Mundial. Momentos en los que este país logra estar unido, darse una oportunidad para abrazarse sin pedir cuentas y sentirse poderoso, importante e invencible.