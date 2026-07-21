"Has tocado el cielo con los dedos y has demostrado que con trabajo y esfuerzo todo es posible", escribe a su hermano, feliz tras haberse proclamado campeón del mundo

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El Mundial de 2026 deja historias para la eternidad. Desde la propia gesta de España para conseguir la segunda estrella y levantar el trofeo de campeona del mundo hasta la superación de distintas adversidades y obstáculos como los que ha tenido que afrontar Nico Williams, quien en plena campaña mundialista describía como “uno de los peores días” de su vida la lesión que sufrió ante Uruguay. Sin embargo, remontando todo mal pronóstico cuando parecía que iba a decir adiós a la cita mundialista, se recuperó justo a tiempo y fue otro de los protagonistas en la conquista de la Copa del Mundo.

Su historia, de hecho, no narra solo la de un futbolista que ha sabido levantarse tras una temporada terrible por las lesiones, con “un año y medio de sufrimiento, tristeza, incertidumbre y ansiedad”, como él mismo llegó a describir. También cuenta la de un niño que soñó junto a su hermano con dar una nueva vida a unos padres que tuvieron que dejar todo atrás para arriesgarlo todo y marcharse de Ghana en busca de un futuro mejor para todos ellos, como ha recordado Iñaki, el mayor de los hermanos, en un sentido mensaje dedicado a Nico tras su triunfo.

Iñaki Williams y su emotivo mensaje a su hermano Nico tras ganar el Mundial con España

“Hermano, has ganado el Mundial. Has hecho historia, pero más allá del trofeo, gracias por esto: has hecho que millones de inmigrantes como nuestros padres se sientan orgullosos de que sus futuros hijos algún dia puedan vivir lo que tú has vivido, y de que millones de españoles empaticen con nuestra historia, que no es solo la nuestra sino la de todas las personas que dejan todo atrás por un futuro mejor, porque has tocado el cielo con los dedos y has demostrado que con trabajo y esfuerzo todo es posible”, le escribe Iñaki en una publicación en Instagram que no ha tardado en viralizarse.

“Hoy el mundo te ha conocido más si cabe y has puesto nuestro apellido en el infinito, por lo siglos de los siglos. Te admiro. Te amo. Campeón del mundo”, finaliza en su mensaje el mayor de los Williams, quien de hecho, a sus 32 años, ha disputado este Mundial representando a Ghana en honor a sus orígenes.

Sin ese viaje de sus progenitores dejando todo atrás y arriesgando todo para llegar primero a Bilbao, donde tuvieron a Iñaki, y luego hasta Pamplona, donde nació Nico, hoy este último no sería quien es: un auténtico campeón.

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El futbolista, que partió en la final desde el banquillo, marcó de hecho el primero de los tantos de España, aunque fue anulado, no sin polémica, por un supuesto pisotón involuntario previo de Mikel Merino en la jugada que llevó al gol. Pese a ello, no obstante y a base de buen juego e insistencia de toda la selección, poco después, en el minuto 106 de la prórroga, llegaría el tanto que sería el definitivo y que sí subió al marcador: un gol de Ferrán Torres que fue posible, precisamente, tras un pase con la cabeza de Nico.