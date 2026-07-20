Nico Williams, tras ganar el Mundial 2026: "Es una locura, un año de mierda y ahora poder ser campeón del mundo"

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Nueva YorkLa selección española ha conquistado el Mundial de Fútbol 2026. Tras varias semanas concentrados, los jugadores de La Roja han conseguido uno de sus sueños y han hecho que la selección se convierta en ganadora de la Copa del Mundo por segunda vez. El partido frente a Argentina culminó con un gol de Ferran Torres en la prórroga que posicionó a España como ganadora del evento futbolístico.

Una vez pitado el final del partido, la emoción entre los jugadores, equipo técnico, familiares y afición brotó. Entre abrazos, cánticos y lágrimas, los deportistas de La Roja celebraban la victoria y recibían las medallas por parte de algunas autoridades, entre ellas el presidente de la FIFA y el de Estados Unidos.

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El gesto de Nico Williams con su madre

La celebración de cada uno de ellos ha sido examinada con lupa. Muchos optaban por celebrarlo junto a sus compañeros y, otros muchos, con los aficionados que habían volado hasta Nueva York para seguir la final en pleno directo.

Además, otros de los deportistas de La Roja no lo dudaban y buscaban entre los asistentes a sus familiares para conmemorar y celebrar esta victoria. Uno de ellos fue Nico Williams que, tras recibir la medalla de ganador del Mundial, buscaba a su madre entre el público.

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Nada más localizarla, el de Pamplona se acercaba hasta la grada y tenía un bonito gesto con su progenitora regalándole la medalla que le acababan de entregar.

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El gesto fue captado por las cámaras de televisión del Mundial y, como no podía ser de otra manera, ha causado gran emoción entre los usuarios de las redes sociales que han aplaudido el regalo de Nico Williams a su madre.

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Nico Williams: "Es una locura, un año de mierda y ahora poder ser campeón del mundo"

La victoria de España ha emocionado a Nico Williams tras un año complicado. El delantero de la selección española Nico Williams se mostró feliz por la conquista este domingo del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, "una locura" en lo personal para él tras haber pasado por "un año de mierda".

"Un año de mierda, la verdad, y ahora poder ser campeón del mundo... Buah, es una locura", señaló Nico Williams, que fue protagonista en el gol de Ferran Torres con una asistencia de cabeza que remachó el valenciano y que bromeó con que ya se podía retirar de la selección.

El extremo del Athletic Club, que salió en la segunda parte por Álex Baena, recalcó que "no fue falta" la jugada en la que marcó y fue anulada por una acción previa de Mikel Merino con Nicolás Otamendi, y también confesó que iba "muy acelerado" en una ocasión clara ya con 1-0 y donde no acertó ni a disparar ni a pasar a Lamine Yamal.

"La verdad es que, después de hacer el autopase, se me han apagado las luces porque estaba reventado, se me han apagado las luces porque está reventado", se sinceró el futbolista internacional.