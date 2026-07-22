Gonzalo Barquilla 22 JUL 2026 - 14:00h.

Sònia Ricondo, abogada de la empleada del Espanyol que denunció a Álvaro Aguado, confirma que pide 10 años y medio de cárcel

El escrito de la Fiscalía contra Álvaro Aguado y sus supuestas palabras a la denunciante: "Tú no me conoces, y yo a ti tampoco"

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La empleada del RCD Espanyol de Barcelona que acusa al futbolista Álvaro Aguado de una presunta agresión sexual durante la celebración del ascenso del club a Primera División en 2024 solicita una pena de 10 años y medio de prisión para el exjugador perico.

Así lo ha confirmado este miércoles a la web de 'Informativos Telecinco' la abogada de la denunciante, Sònia Ricondo, que también ha ratificado las otras medidas planteadas en su escrito de acusación.

Además de la pena de cárcel, la acusación particular reclama que Aguado no pueda acercarse a la denunciante a menos de 1.000 metros durante los 10 años posteriores al cumplimiento de la condena, así como una indemnización de 64.000 euros por daños morales y 19.000 euros por las secuelas y gastos psicológicos derivados de los hechos. La Fiscalía, por su parte, solicita nueve años de prisión y una indemnización de 65.000 euros.

Los hechos denunciados ocurrieron durante la celebración del ascenso

Los hechos se remontan al 23 de junio de 2024, durante una fiesta privada organizada por trabajadores del Espanyol en la discoteca Opium de Barcelona para celebrar el regreso del equipo a Primera División. A la celebración acudieron tanto la trabajadora que posteriormente presentó la denuncia como Álvaro Aguado, que se encuentra sin equipo desde hace un año.

Según sostiene la acusación particular, el futbolista jiennense se habría acercado a la empleada y habría comenzado a realizarle tocamientos que ella no habría consentido. La denunciante habría rechazado su actitud y le habría advertido: "No te pases ni un pelo que trabajo en el club".

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La acusación mantiene que, minutos después, Aguado habría cogido de la mano a la trabajadora y la habría llevado hasta los baños masculinos de la discoteca, donde, según su versión de los hechos, se habría producido la presunta agresión sexual. El futbolista de 30 años, en su declaración como investigado, ha defendido que las relaciones fueron consentidas.

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La abogada confirma las medidas solicitadas y pide respeto para la denunciante

En cuanto a la situación personal de la denunciante, su representación legal ha preferido no entrar en detalles al respecto y trasladar que se respeta su deseo de preservar su intimidad.

Se opta así por no profundizar en aspectos relacionados con su estado o sus circunstancias personales que excedan de la información estrictamente necesaria sobre el procedimiento judicial.

El caso continúa así pendiente de juicio, mientras Aguado mantiene su versión. El procedimiento deberá determinar ahora, en sede judicial, qué ocurrió aquella noche y si los hechos denunciados son constitutivos del delito que sostiene la acusación particular.