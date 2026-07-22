"Entiendo que no sea buena imagen para los críos, para los niños, pero creo que también hay esa parte del fútbol que es un poco más violenta", sostiene el andaluz

Los campeones del mundo Gavi y Fabián reciben su peso en tomates en Los Palacios como "prima"

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Gavi lo tiene claro al pronunciarse sobre la tangana iniciada por los Nahuel Molina y Leandro Paredes justo al término de la final del Mundial en la que España se coronó campeona del mundo frente a Argentina: no sancionaría a los futbolistas de la Albiceleste pese a la violencia con la que se emplearon también al término del encuentro, protagonizando unas acciones que están siendo investigadas por la FIFA y que podrían tener consecuencias ante la lamentable imagen mostrada.

"Te digo la verdad: no creo que tengan que ser suspendidos. Entiendo que no sea buena imagen para los críos, para los niños, pero creo que también hay esa parte del fútbol que es un poco más violenta. Quizás lo más lógico para mí sería expulsarles en el partido y ya está, pero todo es fútbol y tiene que ser así siempre", ha señalado el internacional español al ser preguntado por ese momento en el que, junto a otros compañeros como Rodri o Eric García, sufrió una agresión en forma de agarrones y empujones.

La tangana y la agresión de Paredes a Gavi al final del España - Argentina que llevó a la selección a conquistar la Copa del Mundo

Todo empezó concretamente con un puñetazo de Nahuel Molina a Rodri, que corría para celebrar el histórico triunfo junto al resto del combinado nacional. El español le pidió entonces explicaciones y el argentino se encaró, momento en el que intervino Eric García. En ese instante apareció también Leandro Paredes para agarrar a este último del cuello y luego hacer lo propio con Gavi, quien fue corriendo a defender a quien es también su compañero en el Fútbol Club Barcelona. En medio de la escena, de fondo y en paralelo, Roberto Fabián Ayala, ayudante de Scaloni, golpeó también a Dani Olmo; una lamentable secuencia ahora investigada por la FIFA, a la que se sumó después la reprochada escena de los jugadores argentinos dando la espalda a los de la selección española mientras recibían la Copa del Mundo.

No obstante, y pese a todo, Pablo Páez Gavira 'Gavi', siempre dispuesto y preparado para cualquier lance de partido, ha sido claro: no les sancionaría ahora, ya fuera del partido que llevó a España a conseguir la segunda estrella mundialista en un bronco y difícil encuentro.

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El gol de la victoria llegaría en el minuto 106 de la prórroga, de las botas de Ferrán Torres, y a pase de cabeza de Nico Williams; un tanto que llevó a la euforia a los de Luis de la Fuente, que hicieron bueno el 1- 0 tras derribar por fin el muro de una Argentina que se encerró atrás frente al dominio y el control de balón de la selección española: España remató 20 veces por solo tres de Argentina. Tiró en 11 ocasiones a portería por cero de la Albiceleste. Todo con un 68% de posesión y un 90% de precisión en los 803 pases que efectuó. 'La Roja' en el Estadio de Nueva York Nueva Jersey, Meetlife Stadium, en Estados Unidos.

Gavi y Fabián, héroes en Los Palacios y Villafranca, Sevilla

Tras la gesta conseguida, el centrocampista del FC Barcelona y también el futbolista del Paris Saint-Germain Fabián Ruiz recibieron este martes un homenaje en su ciudad, Los Palacios y Villafranca (Sevilla), por la consecución del título mundial, y recibieron su peso en tomates. "Me fui con 10 años a Barcelona y dejé muchas cosas aquí en mi pueblo", recordó Gavi.

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"Me acuerdo de que yo no quería irme porque estaba bien y estaba tranquilo aquí en mi pueblo. No sabía a dónde iba, pero mis padres sí y me llevaron a Barcelona. Por suerte, ahí me criaron muy bien y me pusieron las cosas claras en la cabeza y hoy sigo así", finalizó.