La decisión del árbitro Slavko Vincic tras dirigir el España-Argentina en la final del Mundial 2026

El colegiado esloveno pone fin a su carrera tras dirigir la final del Mundial 2026

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El árbitro esloveno Slavko Vincic ha anunciado su retirada del arbitraje profesional apenas una semana después de dirigir la final del Mundial 2026 entre España y Argentina, disputada el pasado 19 de julio.

La Federación Eslovena de Fútbol (NZS) ha confirmado este lunes el final de la trayectoria del colegiado de 46 años, al que ha definido como uno de los árbitros más destacados de la historia del fútbol. La federación eslovena ha destacado que arbitrar la final del Mundial ha servido para consolidar el prestigio internacional de Vincic tras una larga carrera en la élite.

Además, la Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol (IFFHS) lo distinguió como el mejor árbitro del Mundial 2026, destacando su control disciplinario firme y su capacidad para gestionar los encuentros de máxima exigencia.

El colegiado también recibió el prestigioso premio 'Giulio Campanati' en Italia por su actuación durante el torneo mundialista.

Más de una década arbitrando las grandes finales

Slavko Vincic dirigía partidos internacionales desde 2010 y estuvo presente en algunos de los encuentros más importantes del fútbol europeo e internacional.

Entre ellos figuran la final de la Liga Europa de 2022, disputada entre el Eintracht Frankfurt y el Glasgow Rangers, así como la final de la Liga de Campeones de 2024, en la que el Real Madrid se impuso al Borussia Dortmund.

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Ese mismo año, la IFFHS ya lo había reconocido como el segundo mejor árbitro del mundo, un galardón que precedió al reconocimiento obtenido tras su última gran cita internacional. Con su retirada, Slavko Vincic pone fin a una trayectoria de más de 15 años en el arbitraje internacional, en la que se consolidó como uno de los colegiados más respetados del panorama futbolístico por su experiencia, autoridad y presencia en las competiciones más importantes del mundo.