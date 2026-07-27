"Fuiste nuestro héroe y tu ausencia nos duele profundamente; te amamos, te echamos de menos", escribe su esposa, despidiéndose de él

La madre del exjugador sospecha que sufría encefalopatía traumática crónica

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IdahoJordan Devey, campeón de la Super Bowl en 2015 con los New England Patriots y el único jugador de la historia de la NFL que ha bloqueado para Tom Brady, Patrick Mahomes y Josh Allen, ha muerto a los 38 años después de quitarse la vida, según habría confirmado su familia.

“Trágicamente, Jordan se quitó la vida, dejando a su familia atravesando un momento increíblemente difícil y desgarrador”, expone una publicación en GoFundMe, plataforma para la recaudación de fondos en la que han abierto una campaña para apoyar a la familia del exjugador.

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Jordan Devey, un esposo devoto y padre de cuatro hijos

Tras finalizar su carrera en activo, Devey se estableció en Idaho, donde fue entrenador de fútbol americano del equipo Eagle Mustang en una escuela secundaria local. Recientemente, había estado allí entrenando, donde “era un miembro muy querido de la comunidad, conocido por su inquebrantable dedicación al servicio de los demás", como recuerdan en la publicación de la campaña recaudatoria.

“Era un esposo devoto de Linsey y un padre muy cariñoso con sus cuatro hijos. Jordan dedicó incontables horas como voluntario entrenando a los equipos de sus propios hijos y a los atletas de Eagle High School, donde era muy querido por los jugadores, quienes lo veían como un mentor, un modelo a seguir y un amigo", recuerdan, apuntando que “su compromiso de ayudar a quienes le rodeaban iba mucho más allá del deporte, ya que servía fielmente en su iglesia, ofreciendo apoyo, consejo y amistad a cualquiera que lo necesitara”.

Jordan Devey ha muerto días antes de su 15 aniversario de bodas

Tras su muerte, su esposa Linsey, con la que en unos días iba a hacer 15 años de casados, publicó también un desgarrador mensaje a través de Instagram junto a una fotografía en la que aparece con él sobre una cama de un hospital: “Hemos llenado las paredes de nuestros hogares y nuestros corazones con incontables recuerdos, alegrías, luchas y triunfos. Trajimos al mundo a cuatro hermosos hijos que tienen tus ojos, tus pecas y tu compasión. Fuiste nuestro héroe y tu ausencia nos duele profundamente. Te amamos. Te extrañamos. Y como dijiste en tus últimas palabras: "Hablaremos pronto", escribe.

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Por su parte, la madre del exjugador ha declarado al medio estadounidense Fox 13 que creen que Devey “posiblemente padecía encefalopatía traumática crónica (CTE)” una enfermedad cerebral degenerativa causada por los repetidos golpes en la cabeza, la cual se ha detectado en muchos deportistas de NFL tras el fallecimiento. No obstante, y por las circunstancias de la muerte del exjugador de Utah, lamenta que no podrán realizarle pruebas para detectar esta enfermedad.

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Devey comenzó su carrera en la NFL en el equipo de los Baltimore Ravens antes de fichar por los Patriots en 2014, donde fue titular en n seis partidos y ganó el Super Bowl. Después, jugó en los San Francisco 49ers, los Kansas City Chiefs, los Oakland/Las Vegas Raiders y los Buffalo Bills. Fue titular en 21 de sus 44 partidos.