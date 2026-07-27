Muere a los 87 años Andrés Parada 'Suco', exjugador del FC Barcelona, Valencia y Racing Club

El exdelantero deja un legado en varios de los clubes históricos del fútbol español

Borja Iglesias conmueve a una aficionada del Celta que sobrevivió a un grave accidente: "Me alegraste un poquito más el día"

Compartir







El exfutbolista Andrés Parada 'Suco' ha fallecido a los 87 años, según ha comunicado el Real Racing Club, uno de los equipos en los que militó durante su carrera deportiva. La entidad cántabra ha expresado su pesar por la pérdida del exdelantero y ha trasladado sus condolencias a familiares y amigos.

En un comunicado, el club ha recordado que 'Suco' disputó más de medio centenar de partidos oficiales con la camiseta verdiblanca durante la década de los años 60.

Una trayectoria por algunos de los grandes clubes del fútbol español

Andrés Parada inició su carrera profesional en el Racing de Ferrol, donde jugó durante tres temporadas antes de dar el salto al FC Barcelona. En el conjunto azulgrana permaneció dos campañas, entre 1959 y 1961, en las que logró conquistar una Liga y una Copa de Ferias, formando parte de una de las etapas más exitosas del club.

Tras su paso por Barcelona, fichó por el Racing Club, donde disputó 53 partidos oficiales entre 1961 y 1963.

También defendió la camiseta del Valencia

La carrera de 'Suco' continuó en el Valencia CF, donde jugó entre 1963 y 1966, antes de pasar por el RC Deportivo de La Coruña, el Atlético Arousa y, finalmente, el Atlético Ribeira, equipo en el que puso fin a su trayectoria como futbolista profesional.

Con su fallecimiento desaparece una de las figuras del fútbol español de las décadas de los 50 y 60, recordado por su paso por varios de los clubes más importantes del país y por los títulos conquistados durante su etapa en el FC Barcelona.