Gonzalo Barquilla 25 JUL 2026 - 19:39h.

Nana sobrevivió a un grave accidente y solo pidió unas palabras a su referente: la emotiva respuesta de Borja Iglesias

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Borja Iglesias, delantero del Celta de Vigo y campeón del mundo con la selección española, ha vuelto a demostrar su cercanía con sus seguidores después de responder a una joven que le pidió ayuda para sobrellevar las consecuencias de un grave accidente de tráfico. En lugar de mantenerse alejado de los focos y centrarse únicamente en sus vacaciones, el 'Panda' ha querido estar junto a los suyos.

Nana, conocida en X como @danarisgz, aficionada al Celta, no dudó en recurrir al futbolista, al que considera uno de sus referentes, para pedirle unas palabras de ánimo después de sufrir un siniestro el pasado jueves que pudo tener consecuencias severas.

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El apoyo de Borja Iglesias a una aficionada del Celta que sufrió un accidente

"Hola Borja. He tenido un accidente de tráfico el jueves y casi no la cuento. No sé cómo sigo aquí con lo tremendo que fue el accidente. Me gustaría que me mandaras unos mensajes de ánimo. La verdad es que he llegado a casa y no he dejado de llorar, me pareció surrealista", escribió la joven este viernes.

La petición no cayó en saco roto. Este sábado, el delantero santiagués, de 33 años, ha respondido personalmente a Nana: "Hola Nana, te mando mucha fuerza y muchísimo ánimo. Espero que vaya todo genial en la recuperación. Lo siento muchísimo".

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La respuesta emocionó a la joven, que quiso agradecer públicamente el gesto del futbolista. "Muchas gracias, Borja, de verdad. Me alegraste un poquito más el día. Sigue siendo así, porque cada día eres mucho más admirable como persona y como deportista. Espero poder verte pronto en Balaídos", escribió Nana, acompañando sus palabras de varios corazones azules.

La joven también explicó posteriormente que nunca había imaginado que su petición fuera a alcanzar semejante repercusión. Según relató, simplemente había intentado contactar con su referente para pedirle unas palabras de apoyo y pensaba que el mensaje acabaría pasando inadvertido. La difusión del tuit y algunas de las respuestas que recibió terminaron sorprendiéndola, hasta el punto de que tuvo que salir al paso para aclarar que no pretendía pedirle nada más al futbolista que ese pequeño gesto de ánimo.

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El 'Panda', un deportista que no duda en utilizar su altavoz

El gesto de Borja Iglesias vuelve a poner de manifiesto la relación que el futbolista mantiene con las redes sociales y con sus seguidores, una faceta que forma parte de la personalidad pública del delantero. El 'Panda' ha construido una imagen alejada del estereotipo tradicional del futbolista y no ha dudado en utilizar su altavoz para defender la igualdad y los derechos del colectivo LGTBI, así como para denunciar comportamientos racistas y homófobos.

Sus posicionamientos también le han convertido en objetivo de críticas e insultos en redes sociales, pero el jugador ha mantenido públicamente sus convicciones y una forma de entender el fútbol y la vida que le ha convertido en un referente para muchos aficionados. Entre ellos se encuentra Nana, que en un momento especialmente delicado decidió recurrir precisamente a él.

Ahora, Borja Iglesias afronta una nueva etapa en el Celta de Vigo, un club con el que mantiene una relación especial desde hace años. El delantero, nacido en Santiago de Compostela, regresó al conjunto celeste después de una trayectoria que le llevó a convertirse en uno de los atacantes más reconocibles del fútbol español y a consolidarse también como una figura con una marcada personalidad fuera de los terrenos de juego.

Su carrera acaba de alcanzar, además, uno de sus puntos más altos. Borja Iglesias se ha proclamado campeón del mundo con España en el Mundial 2026, conquistando el título tras la victoria de la selección ante Argentina en la final del pasado 19 de julio. El delantero celeste forma ya parte de la historia del fútbol español y se ha convertido, además, en el primer futbolista nacido en Santiago de Compostela que conquista un Mundial con la selección. Estos días se le ha podido ver en la isla de Ibiza pinchando en una discoteca junto a David Guetta. Es su forma de celebrar el triunfo.