Joan Laporta revela que ha sufrido una arritmia cardíaca y que ha permanecido varios días ingresado

El presidente del FC Barcelona ha explicado que los médicos le han recomendado reposo, por lo que no acompañará al equipo

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El presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, ha desvelado que ha sufrido una arritmia cardíaca que le ha obligado a permanecer varios días ingresado en un hospital y que, por recomendación médica, no viajará con el equipo al 'stage' de pretemporada que el conjunto de Hansi Flick realizará en Inglaterra.

A través de una publicación en Instagram, Laporta ha tranquilizado a los aficionados al asegurar que la intervención ha sido un éxito y que ya se encuentra recuperándose. El máximo dirigente azulgrana ha explicado que el tratamiento ha dado resultado y ha querido agradecer la labor del personal sanitario: "¡Todo ha ido bien! ¡Me han revertido la arritmia! Vuelvo a tener el corazón latiendo de forma rítmica", ha escrito.

Asimismo, ha mostrado su reconocimiento a los médicos, enfermeros y personal sanitario del Hospital de Barcelona, especialmente al doctor Jordi Morillas, de quien ha destacado tanto su profesionalidad como su trato humano.

Agradecimiento al equipo médico

Laporta también ha querido poner en valor el trabajo de los servicios médicos del FC Barcelona, encabezados por el doctor Xavier Corbella, así como el apoyo recibido por parte de su jefa de Gabinete, Manana Giorgadze, por la coordinación del proceso.

Además, ha agradecido el asesoramiento del doctor Valentí Fuster y de su equipo del Mount Sinai, así como las recomendaciones del doctor Brugada sobre el procedimiento para tratar la arritmia.

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El presidente azulgrana ha concluido su mensaje dando las gracias a sus hijos, hermanos, familiares y amigos por el apoyo recibido durante estos días. Como consecuencia de este episodio cardíaco, Joan Laporta no acompañará al equipo en el 'stage' de pretemporada que el FC Barcelona llevará a cabo en St. George's Park, el centro nacional de entrenamiento de la Federación Inglesa de Fútbol.

El conjunto dirigido por Hansi Flick disputará este viernes un encuentro amistoso frente al Birmingham City, equipo de la Championship, la segunda categoría del fútbol inglés.