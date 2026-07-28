Europa Press 28 JUL 2026 - 13:58h.

Los demócratas piden a Infantino que facilite información y el intercambio de comunicaciones sobre su relación con Trump y su administración, así como sobre la venta de entradas antes del 9 de agosto

Acusan a la FIFA de estafar a sus consumidores, vendiendo las entradas de los partidos a precios abusivos

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Tras una oleada de sospechas, políticos estadounidenses investigan la estrecha relación del presidente de la FIFA, Gianni Infantino, con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante el Mundial de fútbol de Estados Unidos, México y Canadá, disputado del 11 de junio al 19 de julio de 2026. Según los demócratas, "la investigación examina una campaña sostenida por parte de la FIFA para obtener favores especiales del presidente Trump".

Jamie Raskin, el demócrata de mayor rango en la Comisión Judicial de la Cámara de Representantes, ha escrito a Infantino solicitándole que, antes del 9 de agosto, facilite información y el intercambio de comunicaciones sobre su relación con Trump y su administración, así como sobre la venta de entradas para los distintos partidos disputados durante la competición.

Raskin también ha pedido al presidente de la FIFA que se ponga a disposición de la comisión judicial para ser interrogado cuando se encuentre en Estados Unidos. Los demócratas hablan de la existencia de una campaña gestionada por la FIFA "para obtener favores especiales del presidente Trump, todo ello mientras se estafaba a los consumidores estadounidenses con precios exorbitantes durante el Mundial".

Una venta de entradas a precios abusivos

En su carta, Raskin se refirió a un Premio de la Paz de la FIFA "ridículamente falso" que Trump recibió de manos de Infantino durante el sorteo del Mundial en diciembre. También criticó a la FIFA por alquilar un espacio de oficinas en la Torre Trump de Nueva York que solo se utilizaría durante la Copa del Mundo y que tenía un valor de mercado de 600.000 dólares al año.

"Estas acciones parecen diseñadas para inducir al presidente Trump y a su Administración a tomar decisiones a favor de la FIFA. El último intercambio de favores orquestado por la FIFA y el presidente Trump no es un delito sin víctimas. Perjudica a los estadounidenses", añadió.

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Los demócratas consideran que la FIFA ha interpretado su recién adquirido estatus privilegiado en la Administración Trump como una señal de que "puede estafar a sus consumidores, sobre todo mediante la aplicación de precios abusivos ilegales y tácticas de venta fraudulentas para el Mundial".

Es la primera vez que se introducen precios precios dinámicos para las entradas en función de la demanda en un Mundial. Además, también se acusa a la FIFA de ubicar a los titulares de entradas en secciones del estadio distintas a aquellas para las que habían comprado sus entradas. Estas prácticas de venta de entradas están siendo investigadas por los fiscales generales de Nueva York y Nueva Jersey.