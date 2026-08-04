El luchador, de 34 años, fue hallado inconsciente en la mañana de este lunes

Disputó 29 combates como luchador profesional, en los que conquistó 22 victorias

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El luchador brasileño de artes marciales mixtas (MMA) Allan Nascimento, destacado de la categoría de peso mosca, ha fallecido tras sufrir un aparente ataque cardíaco mientras dormía, según informó este lunes UFC Brasil en sus redes sociales.

Según la información divulgada por la empresa, el luchador, de 34 años, fue hallado inconsciente en la mañana de este lunes y, pese a los esfuerzos realizados por el personal médico que acudió al lugar, no fue posible reanimarlo y se confirmó su deceso.

Allan 'Puro Hueso' disputó 29 combates como luchador profesional

"Nuestros pensamientos y más profundas condolencias están con la familia, amigos, compañeros de equipo y seres queridos de Allan en este momento increíblemente difícil", manifestó UFC Brasil en el comunicado oficial.

Allan 'Puro Hueso', como era conocido entre sus colegas, nació el 11 de septiembre de 1991, en São Paulo.

Disputó 29 combates como luchador profesional, en los que conquistó 22 victorias y sufrió siete derrotas. La última de ellas fue por decisión dividida el pasado 20 de junio contra Mitch Raposo, en el evento UFC Vegas 119.