La joven catalana ha firmado una ejecución impecable al ritmo de ‘Me quedo contigo’, de Rosalía

Iris Tió, medalla de bronce en la modalidad de solo libre del Campeonato de Europa 2026 de París

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ParísIris Tió ha logrado conquistar el ansiado oro en el Campeonato de Europa 2026 celebrado en la capital francesa. Saltando al agua al ritmo de ‘Me quedo contigo’, de Rosalía, la catalana ha vuelto a demostrar por qué es una referente en la natación artística y se ha hecho con el máximo premio en la modalidad del solo técnico.

Tras el bronce que cosechó ayer en solo libre, –y pese a que fue la mejor en el apartado de interpretación artística–, ahora se ha resarcido alcanzando la medalla de oro en la que es su cuarta presea en el campeonato, tras dos platas en dúo libre y dúo libre mixto.

Iris Tió, oro en París con una impecable ejecución en el solo técnico

La joven barcelonesa de 23 años, arrancó la prueba de la final con la octava mayor dificultad entre las participantes, pero brillando en París con una impecable ejecución logró superar a sus rivales.

Entre estas últimas estaba la bielorrusa Vasilina Khandoshka, que ayer se hizo con el oro en solo libre, pero su ejercicio no fue lo suficiente para superar a la catalana. En total, Iris Tió consiguió 114.2000 puntos en impresión artística y una puntuación total de 263.6250, mientras la bielorrusa, al ritmo de ‘I Put Spell on You’, que estuvo muy cerca, se quedó en 263.3817, es decir, tan solo 0.2433 puntos por detrás.

Con este extraordinario triunfo, además, la selección española se consagra como una de las grandes potencias en la natación artística europea.