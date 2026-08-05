Fue visto por última vez en la habitación de su hotel, pero no apareció en el vestíbulo al día siguiente para reunirse con el equipo

No es el primer caso de desaparición de deportistas en la Federación Paquistaní de Boxeo tras un evento internacional

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GlasgowSin rastro del boxeador Qudrat Ullah. El paquistaní, que acababa de representar a su país en los Juegos de la Commonwealth en Glasgow, Escocia, ha desaparecido. Tras competir en su categoría y finalizar los combates, fue visto por última vez de madrugada en el hotel del equipo, donde, sin embargo, después no pudieron localizarlo.

El caso, rodeado de incógnitas y especulaciones por otros precedentes similares, ha vuelto a poner en el foco a la Federación Paquistaní de Boxeo, que no es la primera vez que se topa con un caso de desaparición de sus deportistas en el extranjero en un gran evento internacional.

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La desaparición de Qudrat Ullah y otros boxeadores de Paquistán

Ya en los Juegos de la Commonwealth de 2022, celebrados en Birmingham, otros dos boxeadores paquistaníes, Suleman Baloch y Nazeerullah Khan, desaparecieron en el marco de la competición. Ninguno de ellos llevaba consigo su pasaporte, que estaba en poder de la delegación nacional.

Junto a ellos, y más recientemente, en las eliminatorias olímpicas mundiales de Italia en 2024, también el boxeador paquistaní Zohaib Rasheed, medallista de oro, desapreció en la ciudad de Busto Arsizio tras robar dinero y objetos de valor a sus compañeros de habitación, algo que a muchos lleva a pensar que su desaparición pudo ser premeditada y voluntaria.

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En el caso de Qudrat Ullah, tampoco exento de dudas, distintas fuentes apuntan que desapareció a pesar de que su pasaporte y su billete de regreso a su país estaba en poder del director del equipo. Aunque debía reunirse en el vestíbulo del hotel con el resto de la comitiva a las 9:00 horas para salir de allí, los miembros de la Federación de Boxeo de Paquistán comprobaron que Qudrat no se encontraba ni en su habitación ni el alojamiento.

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En su última publicación de Instagram, hace apenas tres días, había señalado: "Si Dios quiere, definitivamente me convertiré en un campeón".