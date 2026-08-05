Infantino ofrece a Marruecos la final del Mundial 2030 si le apoya, según The Times

Rabat acogerá el próximo Congreso de la FIFA

Infantino da marcha atrás y anula su propuesta de privatizar el Mundial: "Ha generado divisiones"

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Gianni Infantino habría ofrecido a Marruecos que la final del Mundial 2030 se dispute en Casablanca, en el futuro estadio Hassan II, con capacidad para unos 115.000 espectadores, a cambio de su apoyo . La propuesta llegaría en un momento especialmente delicado para el presidente de la FIFA, que está perdiendo apoyos de cara a su posible reelección después de su truncada ambición de privatizar el Mundial.

Marruecos se ha convertido en uno de los principales aliados de Infantino y Rabat acogerá el próximo Congreso de la FIFA, donde está previsto que se celebre la votación presidencial en marzo de 2027.

En medio de la crisis provocada en España por el asalto a Ceuta por más de 70.000 migrantes, tHE tIMES avanza esta información que sería un nuevo golpe a España, que hasta ahora aspiraba a albergar la final en el Santiago Bernabéu. Marruecos lleva semanas intensificando su campaña para conseguir el partido decisivo. FIFA, eso sí, todavía no ha anunciado oficialmente la sede de la final.

La pérdida de apoyos de varias federaciones y la posibilidad de que aparezcan candidatos alternativos han puesto en duda la continuidad de Infantino, muy criticado por la retirada de una tarjeta a un jugador de EEUU tras una llamada de Donald Trump y sus negocios con este.