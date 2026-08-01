Gianni Infantino reconoce que su propuesta "no es del interés" de las distintas confederaciones y federaciones nacionales

El asesor Carlos Cordeiro dimitió de su cargo como medida de protesta al plan, al considerarlo "un mal negocio para el fútbol"

Compartir







MadridGianni Infantino ha anunciado que anula su propuesta de privatizar el Mundial o vender participaciones de la Copa del Mundo a inversores privados, ya que considera que esta iniciativa que lanzó "ha generado divisiones".

De hecho, la UEFA ya adelantó que no participaría en el torneo si tal idea salía adelante. Después de la última edición de este 2026 ganada por España, el presidente de la FIFA aprovechó para comentar su idea.

Sin embargo, "tras escuchar cuidadosamente todas las opiniones", se ha dado cuenta de que "independientemente del nivel de apoyo, no están en el interés del objetivo establecido en primer lugar".

"No avanzará", aseguró Infantino sobre su iniciativa

"En consecuencia, la propuesta no avanzará. Nuestro propósito ha sido y siempre será unir y mejorar", aseguró en un comunicado publicado en los medios oficiales de la FIFA.

PUEDE INTERESARTE La FIFA será investigada por sus prácticas de venta de entradas para el torneo

Fue el 28 de julio cuando el organismo del fútbol mundial confirmó que planeaba crear una nueva filial propiedad de la FIFA, controlada por la misma institución y con la que se abriría la puerta a inversores privados.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Con ello, se procedería a vender parte de los torneos organizados, como el Mundial o el Mundial de Clubes. La cascada de reacciones en contra no se hizo esperar, además de la de la UEFA.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

La CONMEBOL -Confederación Sudamericana de Fútbol-, la CONCACAF -Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Fútbol- y la Confederación Asiática de Fútbol (AFC) también mostraron su oposición al proyecto.

Carlos Cordeiro: "Un mal negocio para el fútbol"

Además, este 31 de julio, el asesor principal de Infantino, Carlos Cordeiro, dimitió de su cargo como medida de protesta al plan, que considera que supondría "un mal negocio para el fútbol".

Por todo ello, Infantino ha decidido dar marcha atrás y suspender el proyecto. "El proyecto FIFA Forward Enterprise tenía la intención de proporcionar una base para fortalecer aún más a nuestras asociaciones miembro de la FIFA y nuestro deporte a nivel mundial, especialmente en aquellos países donde el apoyo es más necesario", subrayó Infantino.

"Y más aún, como dijimos desde el principio, para hacer esto solo si una mayoría de las asociaciones miembro de la FIFA estaban a favor y siempre sujeto a un proceso de consulta con ellas, el Consejo de la FIFA, las Confederaciones y los actores más amplios", añadió el dirigente suizo.

Por último, el máximo mandatario de la FIFA desveló que seguirá hablando con los actores del fútbol: "De cara al futuro, mi intención es reunir a todas las partes interesadas en los próximos días y semanas".

"Con el espíritu de un interés compartido en nuestro deporte y con el objetivo de continuar haciendo crecer el fútbol en todas partes, particularmente en aquellos países que más necesitan nuestro apoyo", finalizó.