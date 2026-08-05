Ainhoa es una joven de 28 años que recibió una grave paliza por parte de su expareja que le dejó graves secuelas

Ahinoa, 28 años, ha solicitado la eutanasia por las secuelas con las que convive tras una presunta agresión de su expareja: "Estoy viva de casualidad"

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Ainhoa es una joven de 28 años que se ha visto obligada a ver su vida cambiar después de que su expareja le diese tal paliza que depende de medicamentos como la morfina o el fentanilo para sobrellevar las secuelas que le dejó el terrible episodio.

Vive en Gran Canaria y su familia está en contra de la decisión que ha tomado: pedir la eutanasia. La agresión ocurrió en junio de 2024 y desde entonces, incluso sentarse le supone un mundo de dolor. No solo su vida no ha sido la vida desde entonces, sino también su salud, que dice padecer de dolores crónicos todos los días de su vida.

La Seguridad Social ha rechazado su petición desde hace dos años, pero sí que le han otorgado una incapacidad del 55%, aunque ella tiene muy firme su decisión y ha decidió seguir hacia delante para luchar por una muerte digna. Ella era jefa de cocina y debido a esta incapacidad no puede volver a trabajar en lo que era su pasión.

Decidió no denunciar a su expareja

A pesar del rechazo de su primera solicitud, Ainhoa ha vuelto a pedir que reabran su caso y reconsideren su decisión, porque asegura que los dolores que padece desde hace dos años y la dependencia que tiene hacia medicamentos tan fuertes como la morfina, no es vida.

Ahinoa relata que la primera agresión se produjo cuando llevaba cerca de dos años de relación con su entonces pareja, durante una estancia en un hotel del sur de Gran Canaria. Tras aquel episodio, explica que fotografió las lesiones y pidió ayuda. "Se presentaron ocho nacionales, pero él ya se había ido". Sin embargo, luego decidió no denunciar. Asegura que ocultó lo ocurrido diciendo que las lesiones eran consecuencia de una caída. "Cometí un gran error".