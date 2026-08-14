“Estoy enormemente agradecida por todo el apoyo que recibo, pero ni siquiera quiero pensar qué pasaría si no fuera tan blanca como soy", denuncia

"Lo veo en las secciones de comentarios de otros compañeros: sencillamente me parece que no es justo", ha recalcado

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Smilla Kolbe, atleta alemana especializada en las carreras de media distancia, ha alzado la voz y ha dicho basta a los insultos racistas proferidos contra sus compañeros de equipo en el marco del Europeo de Atletismo de Birmingham, en Reino Unido, denunciando una lamentable e injusta situación.

Poniendo el foco en esta lacra y apuntando que se extiende especialmente en las redes sociales, la joven de 24 años ha denunciado que le resulta “aterrador” comprobar algunos de los comentarios que se están vertiendo.

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Smilla Kolbe y su denuncia contra los insultos racistas en el Europeo de Birmingham

“Estoy enormemente agradecida por todo el apoyo que recibo, pero ni siquiera quiero pensar qué pasaría si no fuera tan blanca como soy. Me resulta aterrador. Lo veo en las secciones de comentarios de otros compañeros. Sencillamente me parece que no es justo", quiso manifestar durante una entrevista a la cadena de televisión alemana ZDF, y justo después de disputar las semifinales de los 800 metros.

"Todos representamos aquí al mismo país, Alemania. Competimos con juego limpio y respeto. Esos son los valores del deporte, y espero lo mismo de todos los que nos apoyan y nos ven", recalcó Kolbe, que quedó sexta y a solo dos centésimas de disputar la final del Europeo de Atletismo, celebrada hoy viernes.

Tras su resultado, la veinteañera sintió el apoyo de la selección alemana, pero incidió en que no observó lo mismo con el resto. Por eso, no dudó en denunciar las situaciones que han tenido que vivir otros compañeros, aunque sin citar a ninguno específicamente: “Se puede ver debajo de muchas publicaciones, por eso no digo más. Al fin y al cabo, también quiero centrarme en lo positivo. Solo quería desahogarme, porque para mí es enormemente importante", recalcó.