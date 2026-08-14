Gonzalo Barquilla 14 AGO 2026 - 12:44h.

El doctor José María Lomo Garrote, cirujano del Real Valladolid durante casi siete temporadas, falleció el pasado miércoles

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José María Lomo Garrote, el médico y cirujano del Real Valladolid durante casi siete temporadas, ha fallecido este miércoles a los 53 años de edad tras permanecer un mes ingresado en el Hospital Clínico Universitario de Valladolid. El doctor, muy vinculado al vestuario blanquivioleta y especialmente a los futbolistas a los que atendió y operó durante sus lesiones, había sufrido un ictus hemorrágico el pasado 13 de julio del que finalmente no pudo recuperarse.

Tras comunicar el Real Valladolid su fallecimiento, las muestras de condolencia se han sucedido desde distintos puntos del fútbol español. Clubes como el Real Racing Club de Santander, el Córdoba CF, el CE Sabadell, el CD Tenerife, el CD Leganés, el Salamanca UDS, el CD Numancia, el CD Guijuelo o la Cultural Leonesa han trasladado públicamente su pesar por la muerte del doctor, cuya trayectoria también le había llevado a trabajar estrechamente con numerosos jugadores.

"Rotos de dolor, lamentamos profundamente tener que comunicar la noticia del fallecimiento del doctor Jose María Lomo Garrote. José era un profesional extraordinario, de los mejores de España en su especialidad. Pero por encima de todo era una buena persona. Alguien que siempre estaba dispuesto a ayudar con una cálida y serena sonrisa. Nuestro más sincero pésame para familiares, amigos y todos los integrantes de las comunidades sanitaria y blanquivioleta. Nunca te olvidaremos, Jose. Siempre con nosotros. D.E.P.", escribió el conjunto pucelano.

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Una figura muy ligada a los futbolistas

Por las manos de José María Lomo pasaron muchos de los jugadores del Valladolid durante sus casi siete temporadas en el club. Entre ellos están Anuar, Fede San Emeterio, Toni Villa, Óscar Plano o Pablo Hervías, que han recordado su cercanía, su carácter positivo y el apoyo que ofrecía a los futbolistas, especialmente en los momentos más complicados, cuando una lesión les obligaba a pasar por quirófano.

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Anuar, uno de los actuales capitanes blanquivioletas, siguió la evolución del médico desde que sufrió el ictus. El centrocampista, ahora en el Ceuta, recuerda especialmente la intervención a la que se sometió después de romperse el ligamento cruzado de la rodilla derecha cuando jugaba en Primera con el Valladolid, recoge 'El Norte de Castilla'. "Me he acordado muchísimo de él, porque le debo todo", ha señalado sobre quien fue su cirujano y una de las personas que le ayudó durante aquella lesión.

También Pablo Hervías ha destacado la relación que mantenía con el doctor y la tranquilidad que transmitía a los jugadores antes de una operación. Lomo ejercía como cirujano del club, pero su vínculo con los futbolistas iba más allá de su función médica: su capacidad para acompañarlos y transmitirles confianza convirtió al doctor en una figura especialmente reconocida dentro del vestuario del Pucela.