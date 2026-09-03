El Área de Investigación Criminal de los Mossos d'Esquadra investiga la muerte del bebé hallado en una bolsa en La Mina

Encuentran el cadáver de un bebé en el interior de una bolsa de basura en un edificio de Sant Adrià de Besòs, Barcelona

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Los Mossos d'Esquadra investigan presuntos indicios de criminalidad en la muerte del bebé cuyo cadáver fue localizado este miércoles dentro de una bolsa de basura en un edificio del barrio de La Mina, en Sant Adrià de Besòs, en Barcelona.

Las pesquisas han pasado a manos del Área de Investigación Criminal (AIC) del cuerpo, con sede en Egara, en Sabadell, después de las comprobaciones realizadas por los agentes en el inmueble.

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Así lo recogen fuentes como 'El Periódico'. Por el momento, no se han producido detenciones y los investigadores están pendientes de los resultados de la autopsia, una de las claves para determinar las circunstancias de la muerte del menor. La trabajadora encargada de la limpieza de una de las escaleras encontró la bolsa ensangrentada y alertó a los servicios de emergencia y a los Mossos d'Esquadra.

Los Mossos investigan presuntos indicios de criminalidad

El caso ha dado un giro después de las primeras actuaciones policiales en el edificio de la calle Llevant donde apareció el cuerpo. Los Mossos han trasladado las pesquisas al AIC, que será la encargada de tratar de esclarecer qué ocurrió y determinar si el fallecimiento del bebé fue consecuencia de una acción delictiva.

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Los agentes realizaron durante la tarde del miércoles distintas comprobaciones en el inmueble y recabaron información sobre las circunstancias en las que fue localizada la bolsa. La investigación trata ahora de reconstruir los hechos y determinar cómo llegó el cuerpo del menor hasta el lugar donde fue encontrado.

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Por ahora, los investigadores no han informado sobre ningún sospechoso relacionado con el caso. Las pesquisas continúan abiertas mientras se analizan los indicios obtenidos en el edificio y se esperan los resultados de las pruebas forenses.

La autopsia será clave para esclarecer cómo murió el bebé

Una de las principales incógnitas es determinar cómo y cuándo murió el menor. La autopsia deberá aportar información sobre las causas del fallecimiento y puede resultar determinante para contrastar lesiones y determinar en qué circunstancias se produjeron.

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La investigación también deberá aclarar una de las versiones sobre el momento del hallazgo. Una de las versiones apunta a que la trabajadora habría encontrado al bebé todavía con vida, aunque gravemente herido, y que habría fallecido poco después. Este extremo deberá ser confirmado o descartado por los investigadores y los forenses.

El resultado de la autopsia será, por tanto, una de las piezas fundamentales de la investigación. A partir de las conclusiones forenses, los Mossos podrán determinar qué ocurrió con el bebé y orientar las pesquisas para identificar, en su caso, a la persona o personas responsables.

Una trabajadora encontró la bolsa ensangrentada

La mujer encargada de la limpieza de una de las escaleras del edificio fue quien dio la voz de alarma después de detectar sangre en una bolsa de basura negra. Al acercarse y abrir el bulto descubrió que en su interior se encontraba el cuerpo del bebé.

Existen distintas versiones sobre el punto exacto en el que estaba depositada la bolsa. Algunas sitúan el hallazgo en el patio de luces del inmueble, mientras que otras apuntan a una zona próxima a la entrada de la portería, un aspecto que también forma parte de las pesquisas.

Tras recibir el aviso, varias patrullas de los Mossos d'Esquadra y dotaciones del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) acudieron al edificio. Posteriormente, una comitiva judicial se desplazó hasta el inmueble para hacerse cargo del levantamiento del cadáver, mientras los agentes permanecieron durante horas en la zona realizando las primeras investigaciones. El caso genera alarma en Cataluña, como el que se ha registrado también en Santa Bárbara, en Tarragona, donde se investiga la muerte de otro bebé.