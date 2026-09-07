Alberto Rosa 07 SEP 2026 - 19:48h.

Los padres del menor italiano recurrieron al 'método Hamer', una terapia alternativa basada en "conflictos psicológicos" que retrasó su tratamiento

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Francesco Gianello tenía 14 años cuando falleció de cáncer en enero de 2024 en Italia tras denegarle sus padres la quimioterapia al recurrir al llamado 'método Hamer'. Esta terapia alternativa no probada señala que la enfermedad es consecuencia de un conflicto psicológico que puede tratarse con arcilla y antiinflamatorios.

Una decisión que, en opinión de los expertos, acabó con la vida del adolescente. Según los médicos Antonello Cirnelli y Franca Fagioli, designados por la justicia para realizar la evaluación pericial, Gianello podría haberse salvado si se hubiera sometido a los protocolos de quimioterapia y cirugía.

Además, el informe presentado este lunes introduce una nueva hipótesis: que los seguidores del método Hamer puedan haber utilizado fármacos neurotóxicos en Francesco como la artemisia. Este hecho refutaría los argumentos de la defensa, que sostenía que no existía un vínculo causal entre las decisiones de los padres y la muerte de su hijo.

Podría haberse salvado si se hubiera sometido a los protocolos, según los médicos

Francesco Gianello padecía un osteosarcoma de alto grado, una variante osteoblástica según la clasificación de la OMS de 2020. Los primeros síntomas de la enfermedad se remontan a diciembre de 2022.

Desde entonces, el osteosarcoma había mostrado una rápida progresión: en marzo de 2023, seguía localizado, operable y sin metástasis, pero, como subraya el informe, debido al retraso en el diagnóstico y el tratamiento, evolucionó a una enfermedad pulmonar metastásica y localmente avanzada. La tasa de supervivencia a cinco años ha disminuido, por lo tanto, del 74,8 % al 45 % .

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El tratamiento adecuado para el osteosarcoma habría requerido una biopsia y una estadificación inmediata, es decir, determinar la etapa del tumor; quimioterapia, seguida de cirugía radical y quimioterapia posterior.

El retraso de 45 días entre el diagnóstico y el tratamiento fue lo que provocó la progresión local y pulmonar de la enfermedad, comprometiendo las posibilidades de tratamiento quirúrgico y reduciendo las probabilidades de controlarla.