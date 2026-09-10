La patinadora rusa podría perder también su derecho a competir en pruebas autorizadas por la Unión Internacional de Patinaje (ISU)

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La joven patinadora rusa Kamila Valieva se queda sin el derecho a participar en competiciones internacionales tras perder la condición de deportista neutral que la Unión Internacional de Patinaje (ISU) le había otorgado el pasado mes de agosto.

La ISU sólo permite competir a los patinadores rusos y bielorrusos si demuestran que no apoyan la guerra en Ucrania. Sin embargo, tras realizar comprobaciones individuales de elegibilidad, declaró que la patinadora, que compite en la modalidad de artístico sobre hielo, ya no cumple "los requisitos para participar" como deportista neutral a título individual.

Tras cuatro años fuera de la escena internacional por dar positivo en una sustancia prohibida en los Juegos Olímpicos de Invierno de 2022, Kamila Valieva se había reincorporado recientemente al panorama internacional del patinaje artístico sobre hielo una vez finalizada la sanción. No obstante, la Unión Internacional de Patinaje ha comunicado que la deportista ya no cumple "los requisitos para participar" como deportista neutral a título internacional.

El organismo internacional también ha anunciado que niega la condición de neutralidad a Mark Kondratiuk, Alexandra Stepanova e Iván Bukin, patinadores olímpicos rusos e indica que se han revisado 234 "formularios de neutralidad" para la participación en sus eventos durante la presente temporada 2026/2027.

Estas medidas se incorporaron en febrero de 2022 e impiden a cualquier patinador artístico participar como deportista neutral en eventos y competiciones internacionales si están en servicio activo en las fuerzas armadas o forman parte de algún organismo de seguridad nacional de Rusia o Bielorrusia. También impide formar parte de las competiciones internacionales a aquellos deportistas que apoyen de forma activa y pública la guerra contra Ucrania; o hayan participado en operaciones militares desde febrero de 2022.

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Por último, en relación con el caso de la patinadora rusa Kamila Valieva, la federación ha emitido un comunicado donde detalla que "no hará más comentarios sobre casos individuales mientras sigan existiendo derechos de apelación aplicables".