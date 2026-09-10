Alberto Rosa 10 SEP 2026 - 17:16h.

El hombre ha sido detenido junto a los padres, que escaparon con la pequeña para evitar entregara a los Servicios Sociales

Una madre escapa con su bebé del hospital tras dar a luz para evitar entregarlo a los Servicios Sociales en Valencia

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El abuelo de la bebé con la que se fugó una madre de un hospital en Valencia para evitar que los Servicios Sociales se la retiraran ha sido detenido junto a los progenitores. Según la investigación del GRUME de la Policía Nacional, el abuelo también habría participado en la sustracción.

Así, son tres las personas detenidas: dos hombres, padre y abuelo de la menor, y la madre. Los progenitores huyeron del hospital en el que la madre había dado a luz, ayudados por el abuelo, al ser conocedores de que la recién nacida iba a ser tutelada por la Conselleria de Servicios Sociales de la Generalitat. Además, según detalla 'Las Provincias', el abuelo les facilitaba comida y pañales a escondidas y fue visto saliendo de la casa en la que estaban ocultos en Valencia con bolsas de basura.

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A los padres se les imputa además un delito de estafa y a la madre, el de usurpación de estado civil. Además, al padre le constaba una reclamación judicial para su ingreso en prisión por otros hechos, según informa ‘Levante-EMV’.

Posible riesgo de desamparo del neonato

El incidente tuvo lugar el pasado mes de agosto, tal y como ha adelantado 'Las Provincias', cuando se recibió la información en la Comisaría de Policía Nacional del Distrito de Exposició de que una mujer con identidad falsa había abandonado el hospital un día después de haber dado a luz.

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Tras diversas gestiones, los agentes identificaron a la mujer que había estado de parto, la cual dos años antes ya había dado a luz con una identidad falsa siendo menor de edad y fue asignada la tutela a la Administración valenciana.

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Los agentes averiguaron que a finales del mes de julio, la Administración ya había emitido sobre la madre una alerta hospitalaria por situación de posible riesgo o desamparo de neonato y retención hospitalaria, motivo por el que ambos progenitores, ante la posible retirada de la tutela y ayudados por el abuelo de la menor, abandonaron el hospital y huyeron del lugar.

Los investigadores dieron con el lugar donde se escondían

Los investigadores del Grupo de Menores -GRUME- de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Valencia realizaron diversas pesquisas y, tras un arduo dispositivo de búsqueda, averiguaron el lugar donde se encontraban ocultos los progenitores con la bebé.

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Solicitaron entonces tanto la orden de entrada y registro del domicilio en cuestión para proceder a la detención de los investigados, así como también para obtener la restitución y la tutela de la menor por parte de la Sección de Protección de la Infancia de la Conselleria de Servicios Sociales de la Generalitat Valenciana.

Una vez allí, los agentes detuvieron a ambos padres y al abuelo como presuntos autores de un delito de sustracción de menor. Los progenitores fueron puestos a disposición de la autoridad judicial, mientras que el abuelo quedó en libertad, siendo advertido de la obligación de comparecer ante la autoridad judicial cuando sea requerido para ello. Además, al padre le constaba una reclamación judicial para su ingreso en prisión por otros hechos.