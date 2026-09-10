Agencia EFE 10 SEP 2026 - 12:30h.

La FIFA aún no ha dado a conocer las sedes de cada país y, por tanto, también se desconoce la que albergará la final

Lío Mundial: la oposición exige a Sánchez que la final sea española o deje la organización

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El presidente de la Federación Real Marroquí de Fútbol (FRMF), Fouzi Lekjaa, una de las figuras más populares de la campaña electoral que estrena Marruecos por el Partido Autenticidad y Modernidad (PAM, liberal), afirmó que la final del Mundial 2030 se jugará en el Gran Estadio Hassan II de Casablanca, aún en construcción.

"La provincia de Benslimán (en la región de Casablanca donde se constnruye el estadio) es la que tendrá el honor de organizar la final del Mundial de 2030. (…) El que quiera estar en el próximo gobierno no tiene otra opción que desarrollar la provincia", dijo entre aplausos y ovación de los presentes.

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Lekjaa, que también es ministro delegado encargado del Presupuesto y uno de los responsables del auge del fútbol marroquí en los últimos años, hizo estas declaraciones en un encuentro del PAM en Buznika, en las afueras de Rabat, en una reunión electoral.

El Mundial 2030, organizado por España, Portugal y Marruecos

El Mundial 2030 será organizado por España, Portugal y Marruecos. Además, Uruguay, Argentina y Paraguay albergarán los encuentros inaugurales de sus respectivas selecciones como homenaje al centenario de la Copa del Mundo de 1930, celebrada íntegramente en Montevideo. La FIFA aún no ha dado a conocer las sedes de cada país y, por tanto, también se desconoce la que albergará la final.

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El responsable federativo expresó su deseo de que la final del próximo Mundial sea entre Marruecos y Francia "para que podamos vengarnos", dijo, en alusión al último encuentro entre las dos selecciones en los cuartos de final del Mundial 2026, disputado en Estados Unidos, México y Canadá, que terminó con la victoria del equipo francés 2-0.

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El Gran Estadio Hassan II, cuya inauguración está prevista para finales de 2027, es un recinto de 115.000 plazas que está llamado a ser el mayor del mundo por capacidad, y con el que Marruecos compite con el Santiago Bernabéu de Madrid para acoger la final del Mundial de 2030.