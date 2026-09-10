Saúl Castro, abogado del caso de Daniela: "Sus padres eran conscientes de que su identidad era la de una mujer trans y optaron por negarle ese reconocimiento"

Abren proceso penal contra los padres de Daniela, una joven trans que se suicidó, por enterrarla en Alicante con el nombre anterior a su transición: "Querían borrar su identidad"

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Daniela se quitó la vida con tan solo 21 años. Una joven que nació siendo chico, pero que desde pequeña siempre quiso transicionar y convertirse en la mujer en la que se había convertido. Ahora, años después desde su funeral, sus amigos luchan para honrar su imagen tras haber sido enterrada con el nombre y la fotografía con apariencia masculina.

Casi cuatro años después de la tragedia, la seccicón civil y de instrucción del Tribunal de Instancia de Novelda, en Alicante, ha abierto un proceso penal ante la comisión de un posible delito de odio por parte de los padres de la joven, a quien enterraron sin respetar su verdadera identidad femenina después de haber transicionado a Daniela.

Los padres internaron a Daniela de pequeña y la llevaron a una "terapia de conversión"

Saúl Castro, abogado LGTBI, explica con todo tipo de detalles la actuación de la familia de la víctima tanto antes como despuésde la muerte de la joven: "Daniela es una chica trans que creció en una familia muy conservadora que no aceptaba su identidad".

Daniela se hacía preguntas sobre su identidad y orientación desde muy pequeña, pero cuando se atrevió a contáselo a sus padres, éstos la internaron. "La encerraron durante muchos meses en un convento en Ruiloba y fue sometida a una terapia de conversión en un marco de la organización llamado 'Es posible la esperanza", sentencia el abogado Saúl Castro.

El abogado detalla que "ella comenzó su transición con 17 años. Ella era Daniela y cambió su nombre en el registro civil". A partir de ahí, la joven vivió un sufrimiento que terminó de la peor de las maneras, quitándose la vida en 2022. "Sus padres la enterraron con el nombre con el que la habían bautizado y con fotografías donde su apariencia era masculina".

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El funeral de Daniela en el panteón familiar y la reacción de su compañera de piso: "Da rabia y tristeza"

Los padres de Daniela decidieron enterrarla en una panteón familiar en Aspe, Alicante, con el nombre y una fotografía anteriores a su transición. Unos hechos que las amigas de Daniela pusieron en conocimiento de la asociación Euforia Familias Trans Aliadas, que inició un largo periplo para defender los derechos de la joven, que tras años de sufrimiento consiguió realizar su transición y modificar legalmente su nombre en el Registro Civil.

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"Fue enterrada como un nombre y una imagen que ya no era suya con la finalidad de borrar su identidad como persona", continúa diciendo Sául Castro. Tras esto, el abogado añade: "Ahora lo que toca es empezar la fase de instrucción, recopilar todas las pruebas de que permitan acreditar de que eran conscientes de que su identidad era la de una mujer trans y que deliberadamente optaron por negarle ese reconocimiento".

Por último, Alana Pantaleón, amiga y compañera de piso, reconce el dolor que sigue sintiendo tras la pérdida de Daniela y cómo le ha superado todo lo vivido durante el entierro de su amiga: "De esa rabia y esa tristeza al final se dio paso a 'hay que hacer algo con esto".