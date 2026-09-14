Muere el padre de Dani Güiza, Gabriel González, un año después de la pérdida de su madre

Claudia Barraso 14 SEP 2026 - 17:01h.

Dani Güiza fue jugador de la Selección española de fútbol, proclamándose campeón de la Eurocopa de 2008

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Un duro golpe vuelve a congelar la vida del futbolista Dani Güiza. Un año después de la muerte de su madre, ha perdido a su padre, Gabriel González, un pilar fundamental en su vida personal y profesional. El delantero gaditano hace tan solo un año que tuvo que despedirse de su madre y ahora llora la pérdida de su padre, un varapalo para la familia que se encuentra arropada por todos sus seres queridos.

Según ha recogido el medio ‘La Voz del Sur’, el club Jerez Industrial CF ha trasladado públicamente sus condolencias a su exjugador, quien ha contestado dando las gracias a su “familia”. Además, el mismo medio ha confesado que el futbolista habría pasado con su padre sus últimos días en el hospital, como él mismo mostró en una fotografía que publicó de ambos: “Papá. Lucha hasta el final, por favor”.

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Gabriel González ha fallecido un año después de su mujer, dejando un gran vacío en su familia y sobre todo en su hijo, quien todavía tenía muy presente el fallecimiento de su madre, según confirma el medio ‘Hola!’. Además, su padre fue una parte fundamental de su carrera, al no separarse de él ni un solo segundo desde que comenzó a dar sus primeras patadas al balón.

Sus mejores momentos con la Selección

Muy orgulloso de él, su padre celebró la incorporación de su hijo a la Selección española de futbol, con quien pudo proclamarse campeón de la Eurocopa de 2008. Pudo celebrarlo con su familia y en especial con sus padres, que siguieron su camino en cada uno de los partidos más importantes de su carrera profesional.

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Todavía sin poder recuperarse de la dolorosa pérdida de su madre, el futbolista afronta este duro golpe tras la pérdida del que fue un referente para él. Aunque por el momento no ha querido publicar nada en sus redes sociales, sí que lo hizo en los momentos en los que recordaba a su madre. En una de estas publicaciones, aparecía con la camiseta española y un emotivo texto dedicado a ella y su memoria: “no sabes lo que te echamos de menos, ayúdanos desde el cielo te quiero muchísimo”.

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Muy familiar y sin parar su carrera futbolística, Dani ha publicado en sus redes sociales cada uno de los momentos más importantes de su vida, desde los más personales con sus hijas hasta los profesionales, como sus mejores jugadas con el que ahora es el equipo de su vida, el Trebujena C.F, de la Primera División Andaluza.