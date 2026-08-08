Muere a los 68 años Jorge Messi, padre de Leo Messi

El padre del futbolista estaba atravesando una larga enfermedad

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Jorge Messi, padre de Leo Messi, falleció este viernes en un hospital de Rosario, Argentina, a los 68 años, según ha avanzado Infobae. El empresario y representante del futbolista atravesaba una larga enfermedad. El pasado 18 de junio, la familia Messi explicó que Jorge se encontraba "bajo seguimiento médico, recuperándose y evolucionando favorablemente dentro del cuadro que presenta", pero no especificaron cuáles eran sus problemas de salud.

La familia aseguró que también había un gran "malestar por los rumores y especulaciones difundidos en las últimas horas sobre su situación".

Jorge Messi, un pilar fundamental en la vida del futbolista

Jorge Messi fue el gran pilar en la carrera futbolística de su hijo. Peleó para conseguir el tratamiento que Leo necesitaba cuando era apenas un juvenil de Newell's y se quedó con él en Barcelona cuando probaron suerte en Europa. Allí consiguió que un club europeo fichase por un jugador extranjero de 13 años, que le dieran el tratamiento médico que necesitaba, un salario anual, casa y trabajo a su familia e incluso pagos por derechos de imagen, tal y como lo narran en el libro de Balagué.

Cuando el inicio para Messi en el Blaugrana era cada vez más complicado y la familia no se adaptaba a la vida europea, Jorge se quedó con su hijo para seguir probando suerte en España. Un momento crucial en la vida del futbolista argentino.

Nunca faltaba a un Mundial para ver a su hijo

Apenas concedió unas pocas entrevistas a lo largo de su vida pero aportó su testimonio en algunos libros que contaron la vida de su hijo. Su cuenta de Instagram contaba con publicaciones esporádicas en las que destacaba los logros de Messi pero también aparece celebrando con cada uno de sus hijos, nietos o sobrinos. Siempre acudía a verlo en los Mundiales y por eso llamó mucho la atención que no estuviese en Estados Unidos para la Copa del Mundo 2026.

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Jorge Messi se formó como técnico químico y entró a la fábrica de Acindar en los 80. Llegó a ser gerente, según reconstruyó la biografía “Messi” de Guillem Balagué. También tuvo sus sueños en el mundo del fútbol y fue un correcto mediocampista en las inferiores de Newell’s hasta que se vio obligado a cumplir con el servicio militar.