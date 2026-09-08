Gonzalo Barquilla 08 SEP 2026 - 20:21h.

Dª. Asunción Sacristán, la madre de Álvaro Tejero, ha fallecido recientemente, según ha confirmado el CD Leganés

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El CD Leganés ha querido trasladar este martes sus condolencias a Álvaro Tejero por el fallecimiento de su madre, Asunción Sacristán. El conjunto pepinero ha comunicado la noticia a través de sus redes sociales, donde ha querido mostrar su apoyo al futbolista recién llegado a su plantilla y a toda su familia en estos momentos.

"Hoy es un día triste para nuestro club. Ha fallecido Dª. Asunción Sacristán, madre de nuestro jugador Álvaro Tejero. Desde el club queremos trasladar nuestras condolencias y todo nuestro ánimo a Álvaro y a toda su familia en estos duros momentos. Descanse en paz", ha señalado la entidad en la tarde de este martes.

El mensaje está acompañado por una fotografía de Asunción junto a su hijo y su marido. Por el momento, se desconoce la causa del fallecimiento y el lateral no se ha pronunciado públicamente.

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Álvaro Tejero acaba de empezar nueva etapa en el CD Leganés

El defensa madrileño, de 30 años, regresó este verano al fútbol español para incorporarse al CD Leganés procedente del Aris de Salónica, donde disputó la temporada 2025/26. El lateral ha firmado hasta 2028 con el conjunto pepinero, con el que vuelve a competir en Segunda División después de su experiencia en Grecia.

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Tejero se formó en las categorías inferiores del Real Madrid y llegó a debutar con el primer equipo en 2015. Posteriormente pasó por el Albacete y el Real Zaragoza, antes de asentarse en el Eibar, donde militó durante varias temporadas. En 2024 fichó por el Espanyol y, tras una campaña en Primera División, puso rumbo al Aris de Salónica.

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Su fichaje por el Leganés se produjo a mediados de julio. Hace siete semanas, el propio jugador celebraba en Instagram su incorporación al equipo pepinero: "Nueva etapa en este gran club, con la misma ilusión de siempre. ¡Nos vemos en el campo pepineros!", escribió entonces. Numerosos aficionados también envían condolencias al joven y sus familiares.