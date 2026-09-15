Ha sido elegido por la UEFA en detrimento de Wembley

Supone una fecha clave en la historia del nuevo Spotify Camp Nou

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El nuevo Spotify Nou Camp albergará la final de la Champions de 2029. La UEFA ha elegido el estadio del Fútbol Club Barcelona como sede para la esperada cita en detrimento de Wembley.

La elección supone el primer partido de este tipo en el estadio del club blaugrana desde 1999, cuando se disputó la final entre el Bayern de Múnich y el Manchester United, que se resolvió a favor de los 'red devils' por 2-1, con Sir Alex Ferguson entonces en el banquillo del club inglés.

La elección del Spotify Nou Camp como sede de la final de Champions 2027

La decisión ha sido anunciada después de que el Comité Ejecutivo de la UEFA haya designado este martes las sedes de las próximas finales de sus principales competiciones de clubes durante su reunión celebrada en Tesalónica, en Grecia.

Para la fecha, el estadio del Barça ya estará finalizado y totalmente reformado, preparado para acoger de nuevo una final de la competición continental 30 años después de la del 99. Anteriormente, el Camp Nou también fue escenario de la final de la Copa de Europa de 1989, en la que el AC Milan se impuso al Steaua de Bucarest (4-0).

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La elección del Spotify Camp Nou completa además un ciclo de dos finales de Champions en España en tres años, después de que la UEFA ya designara al Estadio Metropolitano de Madrid como sede de la final masculina de esta edición 2026/2027.

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La final de Champions de 2028, en el Allianz Arena de Múnich

Por su parte, el Allianz Arena del Bayern de Múnich será sede de la final de Champions de 2028 de la máxima competición continental masculina.

En categoría femenina, el Parc Olympique Lyonnais de Lyon-Décines (Francia) acogerá la final de la UEFA Women's Champions League de 2028, por lo que San Mamés no volverá a ser sede de la máxima competición continental femenina cuatro años después de albergar la final de 2024, en la que el FC Barcelona se proclamó campeón. Además, UEFA también ha designado el National Stadium of Wales de Cardiff como sede de la final femenina de 2029.

Por otro lado, en la Europa League, la final de 2028 se disputará en la National Arena de Bucarest (Rumanía), mientras que la de 2029 tendrá lugar en el National Stadium de Serbia, en Belgrado.

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En la Conference League, el Juventus Stadium de Turín albergará la final de 2028 y el Puskás Aréna de Budapest la de 2029.

Por su parte, la Supercopa de la UEFA de 2027 se celebrará en el Johan Cruyff Arena de Ámsterdam y la de 2028 en el Astana Arena de Astana (Kazajistán), mientras que la final de la UEFA Champions League de fútbol sala de 2027 tendrá como sede el Biel/Biena Arena de Suiza.

Más allá, el Comité Ejecutivo de la UEFA aprobó además ajustes en el sistema de ascensos y descensos de la Nations League 2026/27 para facilitar la transición al nuevo formato de la competición, que a partir de la edición 2028/29 contará con tres ligas en lugar de las cuatro actuales.

La próxima reunión del Comité Ejecutivo de la UEFA tendrá lugar en Belfast (Irlanda del Norte) el 7 de diciembre, un día después del sorteo de la fase de clasificación de la Eurocopa 2028.

Joan Laporta, presidente del Barça recalca el "orgullo inmenso para el club"

Tras la decisión de la UEFA de elegir el Camp Nou como sede de la final de Champions de 2029, el presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, ha señalado que la designación representa un "orgullo inmenso para todos los barcelonistas".

Del mismo modo, ha añadido que la elección supone "un reconocimiento internacional al nuevo Spotify Camp Nou", que se consolida como "un estadio de referencia mundial, a la vanguardia en experiencia, tecnología, conectividad, accesibilidad y servicios".

El presidente catalán, además, ha destacado la confianza de la UEFA para acoger en el estadio culé "una de las grandes citas del fútbol mundial", poniendo "en valor la dimensión y la ambición" del proyecto", asegurando que convierte al Spotify Camp Nou en "un nuevo icono de Barcelona y un referente internacional".

Además, Laporta agradeció "especialmente al Ayuntamiento de Barcelona, a la Generalitat de Catalunya y a la RFEF su apoyo a esta candidatura". "Es un hito que hemos alcanzado juntos y que proyecta Barcelona, Cataluña y el FC Barcelona al mundo",, ha añadido.