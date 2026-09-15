"Te guste o no, Ceuta y Melilla son, y siempre serán, Marruecos”, le han espetado algunos usuarios entre graves amenazas

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El futbolista Abdessamad Ezzalzouli, ‘Abde’, jugador del Real Betis Balompié y ex del Fútbol Club Barcelona, nacido en Beni Melal, Marruecos, y con nacionalidad española, se ha convertido en foco de un aluvión de insultos y amenazas después de lucir una camiseta, junto al resto de sus compañeros, en las que mostraban su apoyo a Ceuta.

Todo se contextualiza en el último partido del club andaluz frente al Villarreal en el Estadio de la Cerámica, cuando los jugadores de ambas plantillas, como parte de una iniciativa común, se unieron “en señal de apoyo al pueblo de Ceuta” ante la “situación especialmente compleja en las últimas semanas por la crisis migratoria”, tal como comunicaba el propio Villareal CF en un comunicado.

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Insultos y amenazas contra Abde por la camiseta de apoyo a Ceuta

Como parte de esa iniciativa, los futbolistas de ambos equipos saltaron al campo en el duelo de ayer, 14 de septiembre, con unas camisetas especiales para la causa en las que se podía leer el lema “Todos somos caballas”, en alusión al modo afectuoso con el que se hace también referencia a los ceutíes. Sin embargo, lo que se efectuó como un “mensaje de apoyo, unidad y respeto a la población ceutí para que pueda recuperar lo antes posible su actividad cotidiana, social y económica” se convirtió para Abde en toda una retahíla de mensajes de odio y amenazas en las redes sociales.

Mientras muchos no han pasado por alto que años atrás, cuando parecía que iba a elegir jugar para España, finalmente optó por defender los colores de Marruecos, otros, por su parte, han visto desde el lado marroquí una “traición a la patria” por llevar la camiseta en apoyo a los ceutíes. Por ello, recibiendo insultos de uno y otro lado, el futbolista terminó por borrar la única foto que tenía en las redes, que se llenó de mensajes en su contra.

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“Un verdadero marroquí no abandona su patria cuando más lo necesita. Algunas situaciones no se olvidan, y algunas traiciones se abandonan por respeto construidas durante años”, le espetaba un usuario, mientras otro le recriminaba: “No seas un cobarde y sé un hombre”.

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Junto a esos mensajes, otros espetaban: “Ceuta y Melilla son marroquíes. La historia no se borra con una camiseta”. “Te guste o no, Sebta y Melilla son, y siempre serán, Marruecos”.

Además, en la misma línea, entre los comentarios le proferían amenazas: “La última vez que lo veamos con la selección será una lección y que Dios lo cambie, le dé un poco de aliento en su país". “Hoy vivirás con nosotros aterrorizado, mañana pasarás la peor hora de tu vida".

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“Traicionar a la patria no es una postura fugaz, sino una vergüenza que permanece en la memoria de la historia. La patria no se vende, y quien la vende pierde el respeto antes de perder su patria”, le recriminaban también en los comentarios.

Ahora, tras todos estos comentarios, el perfil del futbolista permanece en blanco, con apenas un ‘storie’ en el que se ve el logo del Fútbol Club Barcelona.

Tras los mensajes de odio, por su parte, otros tantos usuarios han salido en defensa del futbolista. Todo ello en un clima en el que la tensión por la crisis migratoria en la ciudad autónoma sigue creciendo un mes y medio después de la última entrada masiva del 30 y 31 de julio.