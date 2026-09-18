Florentino Pérez llega a Ceuta tras la polémica del Real Madrid por las camisetas por la crisis migratoria: "Vivas es el presidente más ilustre que tiene España"

Última hora de la crisis en Ceuta: Florentino Pérez, recibido en la ciudad autónoma con camisetas del Madrid: "Gracias por apoyarnos"

Compartir







CeutaTras una intensa mañana por el operativo policial que se ha llevado a cabo para trasladar a miles de migrantes hasta el campamento temporal instalado en el puerto de Ceuta, la ciudad se ha visto agitada por una nueva visita. Durante este mes y medio desde que se produjese la entrada masiva de miles de migrantes desde la frontera con Marruecos, Ceuta no ha dejado de recibir a rostros políticos que se han interesado por la situación o han intentado sacar rédito de ella.

El último en llegar a Ceuta para, según él, mostrar el apoyo a todos los ceutíes ha sido Florentino Pérez. Tan solo uno días después de la polémica generada por varios jugadores de su club, entre ellos Vinícius Júnior o Kylian Mbappé, al no ponerse la camiseta con el mensaje de apoyo a Ceuta, Florentino Pérez ha viajado hasta la comunidad autónoma y se ha pronunciado por la crisis migratoria y por el gesto de sus jugadores.

PUEDE INTERESARTE Marruecos realiza un ejercicio defensivo en la frontera de Ceuta

La admiración de Florentino por Vivas

Como era de esperar nada más se anunció su viaje, decenas de ceutíes se han concentrado a las puertas del Palacio Autonómico de Ceuta para dar la bienvenida a la ciudad al presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, que ha sido recibido por el jefe del Ejecutivo local, Juan Vivas.

Los vecinos han acudido al encuentro del máximo mandatario del club blanco portando camisetas del Real Madrid y de la Agrupación Deportiva Ceuta. El presidente ha visitado la ciudad acompañado del presidente de honor del Madrid y natural de Ceuta, José Martínez 'Pirri', y del director de Relaciones Institucionales del Real Madrid, Emilio Butragueño.

PUEDE INTERESARTE Ceuta confirma un caso de viruela del mono en un migrante de 13 años

Tanto Florentino como Pirri han firmado el libro de honor de la ciudad autónoma. Mientras lo hacía el exjugador ceutí del Real Madrid, Florentino Pérez ha conversado con varios consejeros del Gobierno de Ceuta. Una de ellas, la responsable de Hacienda, Kissy Chandiramani, le ha agradecido el gesto al visitar la ciudad en plena crisis: "Le agrademos mucho el apoyo", señaló.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Además, el presidente del Real Madrid ha querido ensalzar y elogiar al presidente de Ceuta. Por eso, Florentino ha calificado a Vivas como "el presidente más ilustre que tiene España".

La polémica por las camisetas

Por su parte, el presidente del Real Madrid ha puesto en valor a Juan Vivas, a quien ha calificado como "el presidente más ilustre que tiene España". Posteriormente, obsequiaron a Vivas con una camiseta del club blanco.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

La visita de la comitiva madridista a la ciudad autónoma se produce solo unos días después de que los futbolistas Kylian Mbappé, Vinícius e Ibrahima Konaté se negasen a enfundarse totalmente una camiseta, que solo desplegaron hasta el pecho, de una campaña de apoyo a Ceuta impulsada por los empresarios valencianos antes del encuentro ante el Elche. La prenda mostraba el mensaje 'Todos somos caballas. Ceuta y sus caballeros de la mar'.

Posteriormente, Mbappé quiso dejar claro en una entrevista al diario deportivo AS que tiene "toda la solidaridad" con la ciudad, pero que no se quería olvidar de "todos los inmigrantes que han perdido la vida" ni quería "priorizar sufrimientos".