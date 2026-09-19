Iván Sevilla Europa Press 19 SEP 2026 - 15:47h.

El centrocampista jugó durante 17 temporadas en el equipo desde 1960 a 1977, anotando 158 goles en 565 partidos

Sandro Mazzola quería "ser recordado como un buen hombre, que siempre da la cara, incluso cuando parece imposible»", ha confesado el Inter de Milán

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MadridEl Inter de Milán está de luto por la muerte a los 83 años de Sandro Mazzola, exfutbolista y leyenda del club italiano, que lo ha recordado como "la estrella del bigote que brillaba el campo y brilla también ahora".

"Hay quienes entran en la historia. Y luego hay quienes se convierten en la historia misma", ha añadido la entidad en sus redes sociales acerca de lo relevante que fue y es "uno de los más grandes" del deporte rey en Italia.

"Ha atravesado generaciones, ganando, emocionando y transmitiendo el amor por estos colores. Su legado vivirá para siempre", ha admitido el equipo este 19 de septiembre tras conocer el fallecimiento.

Mazzola jugó toda su carrera profesional en el Inter, durante 17 temporadas, desde 1960 hasta 1977, logrando cuatro títulos de la Serie A, dos Copas de Europa y dos Intercontinentales. Anotó 158 goles en 565 partidos disputados.

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"Le recordamos a través de imágenes de sus hazañas más bellas e indelebles", ha dicho el club al compartir un vídeo donde aparece, en blanco y negro, el que fuera centrocampista nerazzurro.

Dos goles al Real Madrid en la final europea de 1964

"El FC Internazionale Milano, su presidente Giuseppe Marotta, su vicepresidente Javier Zanetti, su entrenador Cristian Chivu y su cuerpo técnico, los jugadores y toda la afición se unen en el profundo duelo por el fallecimiento de Sandro Mazzola", ha comunicado.

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"En su memoria, expresan su más sentido pésame a su familia", ha trasladado a sus seres queridos. Nacido en Turín, el jugador coincidió en la década de los sesenta con otros grandes del deporte rey por entonces.

Junto a los italianos Giuliano Sarti, Giacinto Facchetti y Tarcisio Burgnich, Mazzola integró el 'Gran Inter' en una etapa de gloria en la que dominó el fútbol europeo.

Al centrocampista, que en 1971 quedó en segunda posición en el Balón de Oro, se le recuerdan especialmente sus dos tantos al Real Madrid en la final de la Copa de Europa de 1964.

Aquel año, el equipo nerazurro conquistó por primera vez el trofeo continental, que revalidó al siguiente. Además, con la selección de Italia, Mazzola ganó la Eurocopa de 1968 y quedó subcampeón en el Mundial de 1970.

El deseo de Mazzola: "Ser recordado como un buen hombre"

El fútbol también desempeñó un papel decisivo y trágico en la infancia del deportista. Su padre, Valentino Mazzola, fue capitán del legendario 'Grande Torino', el equipo que dominó el fútbol italiano en la década los cuarenta y que ganó cinco títulos de liga consecutivos.

Valentino Mazzola falleció junto con casi toda la plantilla del Torino en la catástrofe aérea de Superga, el 4 de mayo de 1949. Sandro Mazzola tenía 6 años en aquel momento.

"Como a menudo ha contado, tenía un solo y último deseo: «Ser recordado como un buen hombre, que siempre da la cara, incluso cuando parece imposible»", ha asegurado el Inter de Milán acerca de su leyenda.