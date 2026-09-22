Robsahm era una de las promesas del mundo del trail internacional

La joven estaba entrenando y cayó varios metros por una pendiente pronunciada

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La atleta noruega Ida Amelie Robsahm ha fallecido a los 30 años de edad después de sufrir una caída durante un entrenamiento en la zona de Romsdalseggen, en Rauma, Noruega.

El trágico suceso ocurrió este pasado sábado, cuando la joven estaba entrenando y cayó varios metros por una pendiente pronunciada. La atleta fue rescatada por los equipos de emergencia, quienes la trasladaron en helicóptero al hospital. Finalmente, falleció a causa de las graves heridas sufridas.

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Robsahm era una de las promesas del mundo del trail internacional. En 2025 acabó en cuarta posición en el Mundial de Mountain & Trail Running de Canfranc, en la prueba de 45 kilómetros. Este 2026, en mayo fue también cuarta en Zegama-Aizkorri y en junio se alzó con la segunda posición en la Marathon du Mont-Blanc.

La emotiva despedida de su compañera de equipo

Su compañera de ASICS Sara Alonso le ha dedicado unas emotivas palabras de despedida en sus redes sociales:

"Ida, has sido mi hermana, mi amiga, mi compañera de equipo y la persona que más me has ayudado este año cuando más lo necesitaba. Ella ha sido mi gran descubrimiento este año y aunque apenas haya sido un año, la amistad creada ha sido infinita, igual que el dolor que todos sentimos", ha comenzado.

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"Una persona que no borró la sonrisa de su cara en ningún momento y con esa sonrisa la recordaré siempre. Nos quedaban muchas cosas por seguir viviendo, me quedo en paz sabiendo que se fue en un gran momento de su vida. Unos días antes por tu cumple, lo mejor que hice fue decirte lo especial que habias sido para mí y estoy feliz de que eso no se me quedara sin decir porque muchas veces olvidamos decirnos estas palabras. Cada zancada , kilometro a partir de ahora serán por ella para siempre , gracias por todo. Te quiero infinito", ha concluido, en un mensaje cargado de emoción.