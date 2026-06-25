Miguel González Díaz, que ha arbitrado una docena de partidos en LaLiga Hypermotion, ha sido detenido tras una denuncia de su expareja

González Díaz fue detenido en enero acusado de agredir sexualmente a una prostituta en Gijón haciéndose pasar por agente de policía

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El colegiado asturiano Miguel González Díaz, quien ha arbitrado este año en la Segunda División de fútbol española, ha sido detenido recientemente por presuntamente agredir a su expareja. El acusado, de 33 años, ya fue arrestado el pasado mes de enero tras ser acusado de agredir sexualmente a una mujer que ejercía la prostitución en Gijón simulando ser un agente de la Policía Nacional, hechos que siguen siendo investigados.

Según fuentes como 'Onda Cero', el colegiado fue detenido este pasado fin de semana en Oviedo tras estar varios días en busca y captura a raíz de la denuncia de su expareja. González Díaz, una vez fue localizado, permaneció en comisaría hasta que el Juzgado de violencia sobre la mujer decretó un juicio rápido a puerta cerrada en el que se llegó a una sentencia por conformidad.

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El arresto de González Díaz en enero tras ser acusado de una agresión sexual

González Díaz ya acumula dos detenciones este año. En enero, tuvo que pasar por los calabozos tras la presunta agresión sexual a una prostituta. La mujer, de origen venezolano, presentó una denuncia en la que aseguró que había sido violada por un hombre que se hizo pasar por agente de la Policía Nacional.

Según la denuncia, los primeros contactos se realizaron vía teléfono móvil. Ambos concertaron una cita en un piso donde se ejercía la prostitución, al que habría acudido el colegiado portando distintivos de la Policía Nacional. En ese domicilio, el acusado la habría obligado a realizar "varias prácticas sexuales" a cambio de no denunciarla a Extranjería.

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El CTA prescinde de González Díaz para la próxima temporada

Las consecuencias deportivas para González Díaz no se hicieron esperar. Después de que trascendieran las acusaciones de enero contra el árbitro asturiano, la Real Federación Española de Fútbol acordó en febrero suspender cautelarmente su actividad y abrir una investigación interna. Durante la última campaña, el colegiado había dirigido una docena de encuentros en LaLiga Hypermotion.

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La salida del árbitro de la categoría se confirmó este martes con la publicación de las designaciones arbitrales para la temporada 2026-27. González Díaz no figura entre los colegiados seleccionados por el Comité Técnico de Árbitros, poniendo fin a una etapa que comenzó en Segunda División en 2023, tras varios años arbitrando en la antigua Segunda B, actual Primera Federación.