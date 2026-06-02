Las duras amenazas a una árbitra en Elche: "Te voy a follar, me da igual que esté delante tu padre"
Los jugadores e incluso el entrenador de un equipo amenazaron e insultaron a una árbitra en Elche
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El machismo sigue algo latente en el mundo del fútbol, casi a diario, muchas futbolistas y colegiadas se ven obligadas a soportar humillaciones e insultos como el que vivió una joven árbitra en el Polideportivo Municipal Carrús F-11 de Elche en el partido de The Warriors Burnham C.F. 'A' y Hércules C.F. S.A.D. 'C'.
El acta arbitral recogió en un documento los insultos, amenazas de carácter sexual e incluso un intento de acceder al vestuario arbitral por parte de uno de los jugadores del equipo local y su entrenador. ‘Espacio Hércules’ han publicado un post en la red social ‘X’ donde explicaban que el partido fue suspendido durante la segunda parte del partido y que tanto la árbitra como los jugadores fueron amenazados, según informa 'La Razón'.
La colegiada decidió suspender el partido por agresiones verbales hacia los jugadores y, tras ello, un jugador y su entrenador se dirigieron a la joven a gritos: “Te voy a follar, me da igual que esté tu novio, tu padre, tu madre, que te voy a follar. Eres una mujer, tendrías que estar en la cocina fregando”. Como refleja la propia colegiada en el documento donde denunció los hechos, no acabó ahí, sino que fueron a más.
El acta con los hechos denunciados por la colegiada
“Debido a la situación generada y al no poder garantizar la seguridad mía y de los integrantes del partido, lo suspendo de forma definitiva. En ningún momento fui acompañada por ningún técnico de ninguno de los equipos mientras me dirigía al vestuario arbitral. Una vez dentro del vestuario, al que accedí con dificultad, llamé a la Policía Local de Elche que se personaron cinco minutos más tarde en la instalación deportiva”.
El caso de agresiones verbales, machistas y de carácter sexual, ha sido derivado al organismo disciplinario correspondiente, aunque el club ha negado todas las acusaciones en un primer momento, tal y como informa el medio ‘La Razón’. El acta donde la joven denuncia lo sucedido, recoge que golpearon en varias ocasiones la puerta del vestuario arbitral sin poder acceder al interior.