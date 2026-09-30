Es ya la camiseta de Jordan más cara de la historia, superando así los 10,1 millones de dólares que pagaron por otra elástica del escolta que llevó también en esas finales

La puja se ha llevado a cabo en la casa de subastas 'Joopiter Auctions', fundada por el músico Pharrell Williams

Compartir







Marcando un nuevo récord, una camiseta de Michael Jordan ha sido vendida por 12,26 millones de dólares a través de una subasta que se puso en marcha el pasado 15 de septiembre y que ha culminado con una puja tan histórica como la propia indumentaria, que pertenecía a la que utilizó la leyenda de la NBA durante las finales de 1998 con los Chicago Bulls.

Representativa del denominado ‘The Last Dance’ (El último baile) del escolta más mítico de la máxima competición de baloncesto estadounidense en el cierre de una inolvidable campaña de éxito a las órdenes de Phil Jackson, fue concretamente la camiseta que llevó el 7 de junio de 1998 en el tercer partido de esas finales, en las que sus Chicago Bulls se enfrentaban a los Utah Jazz en busca del desempate.

PUEDE INTERESARTE Muere a los 32 años Courtney Meppen-Walter, la promesa del Manchester City e Inglaterra que acabó en prisión por un accidente mortal

La camiseta de Jordan más cara de la historia

Aquel partido, precisamente, supuso un auténtico golpe de autoridad del combinado de Michael Jordan, que cerró el encuentro con un incontestable 96-54 que catapultaría a la franquicia finalmente a la conquista del anillo, tras imponerse en un sexto partido que, de paso, dejó la canasta más legendaria del escolta oriundo de Brooklyn.

Así, con toda esa historia detrás, la plataforma Joopiter Auctions, fundada por el músico Pharrell Williams, certificó la puja récord de un total de 12,26 millones de euros para convertir la prenda en la camiseta de Jordan más cara de la historia, superando así los 10,1 millones de dólares que pagaron por otra elástica del escolta que llevó también en esas finales.

PUEDE INTERESARTE El piloto español Fernando Alonso renueva y correrá con Aston Martin en 2027

"Usada durante 'The Last Dance' - la última temporada en la que el mejor jugador de baloncesto de todos los tiempos ganó un campeonato -, marca la culminación de una era que transformó el baloncesto en un fenómeno cultural global", señalaba la plataforma de subasta sobre la camiseta, destacando así que la prenda simboliza el cierre de una de las dinastías más recordadas de la historia del deporte, y una en concreto que ensalzó aún más la NBA.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Por esa razón, un coleccionista sin duda acaudalado acaba de marcar la puja récord. Además, la casa de subasta la presentaba como la única camiseta blanca de las Finales de 1998 vendida públicamente, destacando igualmente la presencia del parche emblemático de las Finales de la NBA.