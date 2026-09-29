El piloto español Fernando Alonso renueva y correrá con Aston Martin en 2027

Fernando Alonso se sumó a la escudería británica de Aston Martin en 2023 donde seguirá teniendo como pareja al canadiense Lance Stroll

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El piloto español Fernando Alonso continuará la temporada que viene en las filas de Aston Martin del Campeonato del Mundo de Fórmula 1 tras renovar su contrato, según confirmó este martes el equipo británico en el que corre desde 2023 y donde seguirá teniendo como pareja al canadiense Lance Stroll.

Quinta campaña juntos

"El equipo Aston Martin Aramco de Fórmula 1 se complace en confirmar que Lance Stroll y Fernando Alonso continuarán como pilotos de la escudería tras haber ampliado sus contratos de larga duración", ha indicado Aston Martin en un comunicado.

El equipo recuerda que el canadiense y el ovetense forman "la pareja de pilotos con mayor experiencia en la Fórmula 1", ya que compartirán su quinta campaña juntos, y que "ambos seguirán aportando a Aston Martin un valioso bagaje de conocimientos sobre competición y una gran perspectiva técnica, a medida que el equipo avanza en su labor de cara a la temporada 2026 y el futuro".

"Este compromiso renovado por parte de ambos pilotos demuestra su gran motivación y su firme confianza en el potencial del equipo y de sus socios técnicos", añadió Aston Martin, en el que el asturiano correrá el año que viene con 46 años su vigesimoquinta campaña en la F-1.

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El equipo propiedad de Lawrence Stroll tiene claro que Alonso "dará continuidad a su histórica carrera en la Fórmula 1" y que esta renovación "reafirma el compromiso a largo plazo del piloto español con el equipo y la marca Aston Martin Aramco".

Desde que se unió al equipo en 2023, el bicampeón del mundo ha disputado 85 Grandes Premios, logrando ocho podios, cinco terceros puestos y tres segundos, todos ellos en su primer gran año, al cual no ha podido dar continuidad. De hecho, este 2026 está siendo bastante complicado para el asturiano, que sólo ha podido sumar en dos carreras, en Mónaco y en Zandvoort (Países Bajos), un total de tres puntos.

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"La continuidad y estabilidad de esta consolidada pareja de pilotos permite a Aston Martin Aramco centrarse plenamente en su plan de desarrollo, aprovechando los conocimientos y los sólidos vínculos existentes entre los pilotos y el conjunto de la organización", añadió el equipo británico.

Alonso: "Me tomé mi tiempo, pero las carreras son mi vida y mi pasión"

El bicampeón del mundo se mostró "muy contento de firmar un nuevo contrato con Aston Martin Aramco". "Me tomé mi tiempo para tomar esta decisión, pero las carreras son mi vida y mi pasión. Sé que aún conservo la velocidad y la determinación necesarias para competir al más alto nivel. Estoy comprometido a largo plazo con este equipo y con contribuir a nuestro éxito", subrayó.

"Creo firmemente en lo que estamos construyendo. Contamos con un liderazgo sólido, así como con personas, socios e instalaciones increíbles. Espero con ilusión crear más recuerdos en la pista ante una afición apasionada. Su energía genera una atmósfera que me inspira y es lo que hace que nuestro deporte sea especial", remarcó el español.

Su compañero, Lance Stroll también recalcó su satisfacción por su continuidad. "He formado parte de este camino desde el principio y creo que contamos con los recursos y las personas necesarias para convertirnos en un equipo ganador", advirtió.

"Se está realizando un gran trabajo en Silverstone, con avances reales, y la determinación que percibo en cada departamento supone una enorme motivación para mí. Sé que avanzamos en la dirección correcta y mi compromiso para ayudarnos a alcanzar nuestros objetivos es más firme que nunca", agregó el norteamericano.

Finalmente, Lawrence Stroll, presidente ejecutivo del equipo, destacó que su hijo y el español "han sido una parte fundamental" de la trayectoria de Aston Martin. "Contar con dos pilotos que poseen su nivel de experiencia, compromiso y conocimientos aporta un valor inmenso a toda la organización", resaltó.

"Estamos aquí para ganar y, aunque nuestro objetivo a corto plazo sigue siendo mejorar el rendimiento, creo que contamos con el talento de talla mundial necesario para alcanzar nuestras metas a largo plazo", sentenció el directivo.