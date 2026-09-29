Gonzalo Barquilla 29 SEP 2026 - 18:48h.

Courtney Meppen-Walter, excapitán de Inglaterra sub-18 y exjugador del Manchester City, ha muerto por causas desconocidas

El Manchester City, declarado culpable de incumplir las normas financieras de la Premier League

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El exfutbolista del Manchester City y antiguo capitán de la selección sub-18 de Inglaterra Courtney Meppen-Walter ha muerto a los 32 años, según ha confirmado el Bury, uno de los últimos clubes en los que militó. El equipo inglés comunicó la noticia a través de sus redes sociales y trasladó sus condolencias a los familiares y amigos del jugador. Por el momento, no han trascendido las circunstancias de su fallecimiento.

"Nos entristece profundamente enterarnos del fallecimiento del exjugador Courtney Meppen-Walter, a la edad de 32 años", señaló el Bury en su comunicado. "Todos en el Bury FC queremos expresar nuestras condolencias y pensamientos a su familia y amigos en estos momentos tan difíciles", agregó la entidad.

Meppen-Walter se formó en las categorías inferiores del Manchester City, donde llegó a ser considerado una de las promesas del fútbol inglés. Su progresión le llevó hasta la selección sub-18 de Inglaterra, de la que fue capitán, pero su carrera quedó marcada por un grave episodio ocurrido en 2012.

16 meses de prisión por un accidente mortal

El entonces jugador del Manchester City fue condenado a 16 meses de prisión después de provocar un accidente de tráfico en Mánchester en el que murieron dos personas. Kulwant Singh, de 32 años, y su hermana Ravel Kaur, de 37, fallecieron en el lugar de los hechos después de que el vehículo conducido por Meppen-Walter chocara a gran velocidad contra su coche, señalan fuentes como 'Daily Mail' y 'The Independent'. Singh y Kaur habían llegado al Reino Unido desde Afganistán en 2001, después de huir de la persecución de los talibanes.

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El futbolista fue condenado por causar las dos muertes mediante una conducción temeraria y quedó en libertad después de cumplir aproximadamente la mitad de la pena. El Manchester City decidió desvincularse de él en 2013.

Tras salir de prisión, Meppen-Walter intentó reconstruir su carrera deportiva y fichó por el Carlisle United, donde permaneció dos temporadas. Posteriormente pasó por numerosos equipos de las categorías inferiores del fútbol inglés, entre ellos Ashton United, Stockport County, Glossop North End, Chorley, AFC Telford United, Radcliffe, Guiseley, Nantwich Town, Bury y Stalybridge Celtic. El Bury le liberó en el verano de 2025, después de que hubiera jugado cedido en el Stalybridge Celtic. Según los datos de 'Transfermarkt' consultados por 'Informativos Telecinco', el defensa disputó 173 partidos oficiales a lo largo de su carrera, en los que marcó 14 goles y dio dos asistencias. El Chorley fue el club con el que más encuentros jugó.

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Otra condena por conducir ebrio

La trayectoria de Meppen-Walter volvió a quedar condicionada en 2019, cuando militaba precisamente en el Chorley. Aquel año fue detenido en el centro de Mánchester después de que la policía interceptara su vehículo y comprobara que conducía bajo los efectos del alcohol. El futbolista dio una tasa de 85 microgramos de alcohol por cada 100 mililitros de aire espirado, más del doble del límite legal de 35 microgramos. El tribunal le impuso una prohibición de conducir durante 22 meses y una pena de 12 meses de servicio comunitario, además de 80 horas de trabajos no remunerados.

Durante la vista, Meppen-Walter reconoció la gravedad de lo ocurrido y expresó su arrepentimiento. "Sé lo que probablemente estás pensando, y lo que todos los demás están pensando. Probablemente me insulten de todas las maneras posibles, y me lo merezco. Simplemente me da vergüenza", afirmó ante el tribunal. La vista también recogió que el alcohol no había estado relacionado con el accidente mortal por el que había sido condenado años antes.

Las autoridades indicaron que aquella nueva conducta demostraba que el joven tuvo un "mal juicio", especialmente teniendo en cuenta su condena anterior, y señalaba que Meppen-Walter "una vez más" no consideró "las consecuencias de sus actos". Su abogada, Caitriona McLaughlin, defendió entonces que el jugador había mostrado un arrepentimiento sincero. La presidenta del tribunal, Margaret Hutchinson, le advirtió de la gravedad de conducir bajo los efectos del alcohol y confió en que aquella condena le sirviera de lección.