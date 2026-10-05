Álex Sola había salido a celebrar la victoria de su equipo frente al Burgos cuando empotró su coche contra otro vehículo

Detienen al futbolista Aridane Hernández tras estrellar su Porsche contra tres vehículos y casi triplicar la tasa de alcohol

Compartir







El futbolista Álex Sola ha estrellado su coche en una calle de Almería y ha huido a la carrera, según los vídeos grabados por los vecinos. tras lo que la Policía Local ha abierto un atestado por alcoholemia. La Policía Local tras localizarlo le realizó una prueba de alcoholemia que triplicaba el límite legal.

El extremo de la UD circulaba por la Avenida del Montserrat en un vehículo de alta gama cuando impactó contra otros coches y finalmente quedó empotrado en una furgoneta situada en el margen izquierdo de la vía. Varios testigos grabaron cómo Sola, después del impacto abandonó el lugar del accidente junto con otros ocupantes que lo acompañaban y poco después volvía a recoger unas pertenencias antes de huir a la carrera en dirección a Calzada de Castro.

PUEDE INTERESARTE Un millón de euros para reformar la rotonda más peligrosa de Valencia tras registrar 153 accidentes en cinco años

El accidente y la fuga de Álex Sola fue grabado por los vecinos en el momento el que el jugador del Almería huía a toda prisa de su coche tras el accidente junto a dos de sus acompañantes. La Policía Nacional, finalmente lo detuvo, y horas después el jugador fue puesto en libertad, a la espera de juicio rápido por un posible delito contra la seguridad vial.

El accidente ha ocurrido este sábado por la tarde, después de que su equipo ganara al Burgos por 2-1, y aunque el delantero no había jugado, habría salido a celebrar la victoria, según la prensa local.

Otros accidentes de tráfico: tres fallecidos, en Teruel y Pontevedra

En Teruel, también, ha sido detenido un hombre que se dio a la fuga tras provocar un accidente en el que fallecieron dos mujeres. El conductor sospechoso del accidente ha sido encontrado a 20 kilómetros de distancia del siniestro y se piensa que hasta allí llegó a pie.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Otra noticia de tráfico: ha sido recuperado sin vida el cuerpo de un camionero que cayó al mar cuando se encontraba trabajando en el puerto de Vila García en Pontevedra. La investigación está en curso para esclarecer las causas del accidente.