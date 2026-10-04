Los efectivos de la Diputación han realizado labores de excarcelación de los dos fallecidos y prevención de riesgos

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TeruelBomberos de la Diputación Provincial de Teruel (DPT) han intervenido en un accidente de tráfico en la N-330, en el punto kilométrico 218, a la altura de la localidad de Villel, en el que han fallecido dos personas.

Los efectivos de la Diputación han realizado labores de excarcelación de los dos fallecidos y prevención de riesgos, que ha tenido lugar sobre las 00:45 horas de este domingo, 4 de octubre. De momento, se desconocen más detalles de este incidente.

En esta intervención han participado un oficial y tres bomberos de la DPT; además han colaborado efectivos de la Guardia Civil y personal sanitario.