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Mueren dos personas en un accidente de tráfico en la N-330, a la altura de Villel, Teruel

Mueren dos personas en un accidente de tráfico en la N-330, a la altura de Villel, Teruel
Mueren dos personas en un accidente de tráfico en Teruel. EFE
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TeruelBomberos de la Diputación Provincial de Teruel (DPT) han intervenido en un accidente de tráfico en la N-330, en el punto kilométrico 218, a la altura de la localidad de Villel, en el que han fallecido dos personas.

Los efectivos de la Diputación han realizado labores de excarcelación de los dos fallecidos y prevención de riesgos, que ha tenido lugar sobre las 00:45 horas de este domingo, 4 de octubre. De momento, se desconocen más detalles de este incidente.

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En esta intervención han participado un oficial y tres bomberos de la DPT; además han colaborado efectivos de la Guardia Civil y personal sanitario.

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