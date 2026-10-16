El joven, de 31 años, fue encontrado inconsciente en la ducha tras haber sufrido una caída.

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Hyron Andrews, jugador sudafricano de rugby de los Lions de Johanesburgo, ha sido hallado muerto en la habitación del hotel de la Isla de Re (Francia) en el que se alojaba el equipo para su partido de la Champions Cup contra La Rochelle.

El joven, de 31 años, fue encontrado inconsciente en la ducha tras haber sufrido una caída. Los servicios médicos, que fueron alertados por después de las 10:20 horas, intentaron reanimarlo, pero no lo consiguieron. El fiscal de La Rochelle ha abierto una investigación para esclarecer la causa de la muerte y la primera hipótesis que se maneja es la de una muerte accidental. Tras lo sucedido, el hotel Atalante Relais Thalasso, donde se alojaba la delegación, dispuso asistencia psicológica para sus trabajadores y los integrantes del equipo.

Los Lions de Johanesburgo emitieron un comunicado dando a conocer la identidad del jugador fallecido al tiempo que anunciaban que "todos los miembros del equipo han decidido jugar el partido según lo previsto para rendir homenaje a su compañero". La organización también anunció que se guardará un minuto de silencio antes de cada partido de la Champions Cup y la Challenge Cup este fin de semana.

Casado y con dos hijos

Andrews se unió a los Lions este verano, procedente del club inglés Sale Sharks. También había jugado en los KZN Sharks. También representó a los Junior Springboks en 2015. Estaba casado y tenía dos hijos. "No solo era un talentoso jugador de rugby, sino también un miembro muy querido de nuestra familia de los Lions, a quienes se unió recientemente esta temporada. En nombre de nuestro presidente, el Sr. Altmann Allers, la junta directiva y todos los miembros de los Lions, expresamos nuestras más sentidas condolencias a Maiglin, a sus hijos pequeños, Hendrix y Emerson, y a toda la familia Andrews", recoge el comunicado del equipo.

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“Hyron fue un miembro respetado de la comunidad del rugby, cuya contribución al deporte y el impacto que tuvo en quienes le rodeaban serán recordados con gran cariño. Su fallecimiento prematuro es una pérdida devastadora, y compartimos el dolor de todos los que lo conocieron y lo amaron", comentó Mark Alexander, presidente de la Unión Sudafricana de Rugby.

El encuentro entre los Leones de Johanesburgo y La Rochelle se disputará este sábado a las 18:30, en el marco de la primera ronda de la Champions Cup, competición que reúne a los mejores clubes europeos y sudafricanos.