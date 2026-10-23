Cléa Menier, jugadora de rubgy de 17 años, muere tras un choque en la cabeza en pleno partido en Francia

La jugadora fue reanimada tras sufrir un infarto y trasladada de urgencia a un hospital de Burdeos donde ha muerto tres días después del fatal accidente.

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El rugby francés está de luto. Cléa Menier, una joven jugadora de 17 años, ha fallecido a causa de un choque en la cabeza en pleno partido. Así lo comunicaba el club Unión du Bassin Marmandais. Según recoge el medio francés La Dépeche, Menier sufrió una parada cardiorrespiratoria tras sufrir el choque. La jugadora fue reanimada y trasladada de urgencia a un hospital de Burdeos, donde finalmente acabó falleciendo este miércoles, tres días después del accidente, a causa de las heridas sufridas.

El Union du Bassin Marmandais, club en el que jugaba Menier, anunciaba así este miércoles la triste noticia de la muerte de la jugadora: “Hoy, toda la familia del Union du Bassin Marmandais estamos en shock y lloramos con profunda tristeza. Nuestros pensamientos están con su familia, sus padres Cécile y Johann, su hermano Clément y su hermana Coline, que también juega en cadete en nuestro club, Nuestros pensamientos también están con sus seres queridos, sus compañeras, sus educadores y todos aquellos que han tenido la oportunidad de conocerla y de compartir con ella su pasión por el rugby”.

La Federación Francesa de Rugby (FFR) también ha querido pronunciarse sobre el fatal suceso mandando un mensaje de apoyo a la familia y al equipo, además de asegurar que “se hará todo lo posible por esclarecer las circunstancias de este accidente” que ha conmocionado al deporte francés.